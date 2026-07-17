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فيرستابن: نعاني من نقص السرعة على الخطوط المستقيمة في سبا

أقرّ ماكس فيرستابن بأن فريق ريد بُل لا يزال يعاني على حلبة سبا-فرانكورشان، مشيرًا إلى أن التجارب الحرة الثانية أظهرت الفارق الحقيقي مع المنافسين، مع استمرار معاناة الفريق في السرعة على الخطوط المستقيمة بسبب تحديات إدارة الطاقة.

منشور:
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: رودي كاريزيفولي/صور جيتي

أكمل الهولندي مجريات الجمعة في المركز الثالث بفارق 0.472 ثانية عن المتصدّر كيمي أنتونيللي، وذلك بعد أن تصدّر التجارب الحرّة الأولى بشكلٍ مفاجئ.

واعتبر سائق ريد بُل أنّ التجارب الثانية كانت تعكس حقيقة الوضع أكثر من الأولى على صعيد ترتيب المنافسة.

وقال بطل العالم: "الأمور كانت جيدة بالنسبة لي، ولم أواجه مشاكل كبيرة. السيارة كانت ضمن نافذة تشغيل جيدة."

وأضاف: "ربما أظهرت التجارب الحرة الثانية الفارق الحقيقي بشكل أكبر، لكن ذلك ليس مفاجئًا أو غير متوقع. إنها حلبة صعبة قليلًا بسبب إدارة الطاقة أيضًا."

وأوضح فيرستابن أن فريق ريد بُل يخسر بعض الأداء على الخطوط المستقيمة مقارنة بمنافسيه، لكنه أبدى رضاه عن توازن السيارة.

وقال: "يبدو أننا أبطأ قليلًا على الخطوط المستقيمة مقارنة ببعض منافسينا، لكن من ناحية التوازن كانت السيارة جيدة إلى حد ما."

وعلّق السائق الهولندي أيضًا على ملاحظاته المتعلقة بعمليات تبديل السرعات، مؤكدًا أن المشكلة ارتبطت بتحديث برمجي احتاج إلى بعض الوقت حتى يعمل بالشكل المطلوب.

وأضاف: "أنا حساس جدًا تجاه هذه الأمور لأنني أريد العمل عليها وتحسينها. أعتقد أنه كان هناك تحديث، أو ربما تراجع إلى إصدار برمجي سابق، واستغرق نظام تبديل السرعات بعض الوقت حتى يتأقلم، ثم أصبح الوضع أفضل في نهاية الحصة."

واختتم قائلًا: "بعض الأمور كانت تعمل بشكل جيد، وأحيانًا لم تكن كذلك، لكن بشكل عام كانت السيارة ضمن نافذة تشغيل جيدة".

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