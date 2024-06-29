فيرستابن: نزاع ريد بُل الأخير "كان من الممكن تفاديه"

قال ماكس فيرستابن أنّ النزاع الأخير بين والده يوس وكريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل لم يكن ضروريًا.

وكان يوس فيرستابن قد اتّهم هورنر بمنع ظهوره في استعراضٍ قبل جائزة النمسا الكبرى يوم الأحد.

وفي حين أنّ فريق الفورمولا 1 قال أنّهم لم يُحاول منعه من الظهور في الحدث الذي يُنضّمه المقرّ النمساوي لريد بُل، فإنّه قال أنّه لم يرغب استخدام الصور ومقاطع الفيديو من ذلك الحدث على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي.

وعبّر فيرستابن الأب عن غضبه الشديد واختار منذ ذلك الحين الانسحاب من لفّة شرف الأبطال كاحتجاج، لكن ليس من دون استهداف هورنر.

فضمن حوارٍ مع صحيفة "دي تيليغراف" الهونلديّة، قال فيرستابن الأب: "علمت من العديد من الأشخاص أنّ كريستيان هورنر قام بكلّ ما في وسعه ليتأكّد من أنّني لن أقود".

وأضاف: "أو التأكّد من عدم تصوير أيّ شيء بدلًا عن ذلك. أقول حينها: قل ذلك في وجهي. لا أريد القيادة مطلقًا بعد الآن، أجد ما حدث محبطًا للغاية".

وجاءت هذه التعليقات لتزيد من حدّة التوتّر داخل الفريق، وهو ما وضع ماكس فيرستابن في الواجهة مرّة أخرى.

إذ جاء ذلك بعد أيّام قليلة من تأكيده بقاءه في ريد بُل بعد نقاط الاستفهام السابقة حول مستقبله مع الفريق، وذلك بالرغم من صفقته التي تمتدّ حتّى 2028.

وقال الهولندي: "ليس ذلك بالأمر الرائع بالطبع، لي، ولوالدي، ولكريستيان وللفريق. لا أريد أن تحدث هذه الأمور بالطبع".

وأردف: "كان والدي واضحًا حول الأسباب وراء ذلك ويُمكنني تفّهم رأيه لأنّه طُلبت منه قيادة السيارة ويكتشف لاحقًا بأنّه لا يُرغب منه قيادتها".

وأكمل: "حسنًا، والدي لا يكترث في الحقيقة، لكن طُلبت منه قيادة السيارة من أجل المشجّعين الهولنديين. لدينا علاقة رائعة مع الحلبة بأكملها في ريد بُل".

ثمّ تابع: "أتفهّم في الجانب المقابل التركيز على الأداء الذي يتطلّبه الأمر، لذا أريد علاقة جيّدة مع الجميع، لكنّ هذا السيناريو كان يُمكن تفاديه بكلّ تأكيد".