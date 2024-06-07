فيرستابن: نحتاج لخفض أوزان السيارات بـ 100 أو 150 كيلوغراماً

كجزء من جهود العمل على ملاءمة قوانين الهيكل بشكل مثالي مع المحركات الجديدة، فإن السيارات ستصبح قادرة على اللحاق ببعضها البعض بشكل أفضل، حيث سيتم خفض مستويات الارتكازية بنسبة 30 بالمئة والجر بمقدار 55 بالمئة.

قبيل جائزة كندا الكبرى، أشارت "فيا" إلى أهم التفاصيل حول السيارات "الرشيقة" الجديدة التي ستدخل حيز العمل بدءاً من حقبة وحدات الطاقة الجديدة التي ستستعمل الوقود المستدام بالكامل.

وستضم هذه السيارات أجزاء انسيابية متحركة، وستكون أقل من السيارات الحالية بـ 30 كيلوغراماً، وستكون أقصر وأضيق.

ووسط المخاوف القائمة حيال الأداء الذي ستقدمه تلك السيارات الجديدة، فإن ألونسو سائق أستون مارتن متشكك حيال هدف البطولة بتقليل وزن السيارات بـ 30 كلغ.

حيث قال: "أعتقد أنه من المستحيل على الأرجح أن تصل إلى سيارات أقل وزنًا بـ 30 كلغ".

وأضاف: "إذا ما ستكون وحدة الطاقة كهربائية بنسبة 50 بالمئة، فأنت بحاجة إلى بطاريات لدعم ذلك، لهذا سيزيد وزن السيارات 20 أو 30 كلغ بسبب وحدة الطاقة".

وأردف: "من ثم فأنت تريد تقليل وزنها بـ 30 كلغ، ما يعني أن عليك تقليل الوزن بحوالي 60 كلغ عن الوزن الحالي، وهو ما يعتبر هدفًا مستحيلًا على الأرجح أمام الفرق".

وانضم فيرستابن إلى ألونسو في انتقاد مسألة الوزن، لكن الهولندي أكد أنه وحتى لو وصلت السيارات إلى أوزان أخف بـ 30 كيلوغراماً، فإن ذلك لا يكفي ببساطة.

فقال: "نحتاج على الأقل خفضاً بمقدار 100 أو 150 كيلوغراماً".

وأكمل: "من الكيفية التي تسير بها الأمور، لا أعتقد أنها فكرة ممكنة".

وأردف: "المسألة لها علاقة بالمحركات كذلك، صحيح؟ المحرّك، مدخرة الطاقة كذلك، إنها ثقيلة الوزن جداً، جداً وعريضة".

واختتم: "حالياً، التفكير في ذلك مجرد آمال، لكن بالتأكيد علينا جعل السيارات أكثر رشاقة وربما أكثر متعة".