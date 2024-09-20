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فيرستابن: نحتاج إلى "معجزة صغيرة" من أجل الفوز في سنغافورة

لم يبدُ ماكس فيرستابن متفائلًا حيال فرص ريد بُل قُبيل سباق جائزة سنغافورة الكبرى، رغم أنه يأمُل تمتع فريقه بحظوظ أفضل من العام الماضي.

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات

يعتقد ماكس فيرستابن أن فوز ريد بُل في سنغافورة نهاية هذا الأسبوع يتطلب "معجزة صغيرة".

في ظل استمرار معاناة ريد بُل مع مشاكل التوازن على سيارتها آر.بي20، لم يتمكن حامل اللقب فيرستابن من إحراز أي فوز منذ جائزة إسبانيا الكبرى في يونيو/حزيران الماضي.

ومع عودة الفريق النمساوي إلى حلبة مارينا باي – الوحيدة على الروزنامة التي لم يسبق وأن فاز فيرستابن عليها – بعد عام من معاناته في 2023، فإن ريد بُل لا تتوقع أن تتغير الأمور بشكل دراماتيكي هذه المرة.

إذ وعند سؤاله عما سيتطلبه الأمر من أجل قلب حظوظ فيقه والتغلب على المنافسين الرئيسيين فيراري ومكلارين نحو الفوز، قال فيرستابن: "معجزة صغيرة، نعم".

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وأضاف: "لن أصرخ وأقول بأنني أتوقع الفوز، لأنه من الواضح أن الوضع ليس هكذا بعد ما واجهناه في السنوات الأخيرة هنا".

وتابع: "ينبغي أن يكون التواجد في القسم الثالث من التصفيات ممكنًا هذه المرة، لكنني بالتأكيد لن أقول بأنني سأضع السيارة على البول بوزيشن".

هذا وتدرك ريد بُل أنها ستعاني في سنغافورة لأن سيارة 2024 لا تؤدي بشكل جيد على المسارات التي بها مطبات وكذلك على الحفف الجانبية.

وبينما يشعر الفريق أنه أحرز بعض التقدم مع سيارته، إلا أنه لا يملك بعد حلًا كاملًا لنقاط ضعفها.

"لن تتحسن السيارة بشكل سحري فجأة" قال فيرستابن، مُضيفًا: "نحن محدودون بكيفية تصرف السيارة على المطبات والحفف".

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