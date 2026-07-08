فيرستابن: نتحدث مع هورنر كل أسبوع تقريبًا
قال ماكس فيرستابن إنه يلتقي بكريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل السابق ويتحدث معه كل أسبوع تقريبًا، لكن ذلك لم يكن ممكنًا خلال عطلة نهاية أسبوع جائزة بريطانيا الكبرى بسبب انشغال كل منهما.
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ وكريستيان هورنر، مدير فريق ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: محتوى ريد بُل
أوضح ماكس فيرستابن سبب عدم لقائه بمدير فريق ريد بُل السابق كريستيان هورنر خلال عطلة نهاية أسبوع جائزة بريطانيا الكبرى، رغم عودة هورنر إلى بادوك الفورمولا 1 بعد غياب طويل.
وكان بطل العالم أربع مرات فيرستابن قد أكد في مناسبات عديدة أن علاقته بهورنر استمرت بعد رحيله عن منصبه في ريد بُل قبل نحو عام. ومع ذلك، لم يتمكن الاثنان من اللقاء في سيلفرستون هذا الأسبوع.
ووفقًا لفيرستابن، لم يكن السبب وجود أي توتر أو مشاكل بينهما، وإنما ضيق الوقت بسبب انشغالهما ببرنامج السباق.
وعندما سُئل عما إذا كان قد تحدث مع هورنر يوم الأحد، أجاب: "أتحدث مع كريستيان كل أسبوع تقريبًا. رأيته يتجول في منطقة البادوك، لكن بصراحة لم يكن لدي وقت للتحدث مع أي شخص. لقد كانت عطلة نهاية أسبوع مزدحمة للغاية".
وأضاف: "أحاديثنا تشبه الأحاديث التي تجريها مع أصدقائك أو مع أشخاص تعرفهم منذ فترة طويلة".
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