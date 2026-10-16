تقرير التجارب

تحدي جي تي العالمي للتحمّل في أوروبا

فيرستابن مهدد بعقوبة بعد اصطدامه بمنافسه في التجارب الحرة الأولى في بورتيماو

حادث بعد ثلاث دقائق فقط من انطلاق الحصة الأولى يضع سائق ريد بُل تحت التحقيق قبل سباق التحدي العالمي لسباقات جي تي في أوروبا.

منشور: 16-10-2026

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ماكس فيرستابن، تحدي جي تي العالمي في بورتيماو

الصورة من قبل: اس آر أو جاي إي بي

شهدت بداية ماكس فيرستابن لعطلة نهاية الأسبوع الأولى له في التحدي العالمي لسباقات جي تي أوروبا على حلبة بورتيماو أحداثًا مثيرة، بعدما تسبب في حادث خلال الدقائق الأولى من التجارب الحرة الأولى، ولا تزال الواقعة قيد التحقيق.

وتولى فيرستابن قيادة سيارة مرسيدس "إيه إم جي جي تي 3" رقم 3 التابعة لفريق فيرستابن ريسينغ في وقت مبكر من الحصة على حلبة ألغارف الدولية. وبعد ثلاث دقائق فقط، اصطدم سائق ريد بُل بإيزيكييل بيريز كومبان، الذي كان يقود سيارة أودي "آر 8 إل إم إس جي تي 3 إيفو 2" رقم 25 التابعة لفريق سانتيلوك ريسينغ، عند المنعطف الثالث المعروف باسم لاغوس.

ومع وجود 61 سيارة على الحلبة التي يبلغ طولها 4.653 كيلومتر، كان من المتوقع أن تشهد الحصة ازدحامًا كبيرًا. لكن فيرستابن تسبب في دوران سيارة أودي بعدما اصطدم بالجزء الخلفي من جانبها، قبل أن يلوّح بيده بانزعاج أثناء تجاوزه لها، في إشارة توحي بأنه كان يتوقع من بيريز كومبان إفساح المجال له.

ووضعت إدارة السباق الحادث قيد التحقيق، ما يضع فيرستابن أمام احتمال التعرض لعقوبة تراجع على شبكة الانطلاق في السباق الذي يمتد لثلاث ساعات يوم السبت. وفي بطولة التحدي العالمي لسباقات جي تي أوروبا، قد تؤدي الحوادث خلال التجارب إلى عقوبات تشمل التراجع على شبكة الانطلاق، أو تقليص وقت المشاركة في التجارب، أو حذف أزمنة اللفات.

وبعد استئناف الحصة بصورة طبيعية، ركز فيرستابن على ضبط إعدادات السيارة، واحتل في البداية المركز العشرين تقريبًا على جدول الأزمنة، قبل أن يتقدم إلى المركز العاشر بعد مرور 20 دقيقة، ثم يستقر في المركز الرابع عشر عند انتصاف الساعة الأولى.

وسجل فيرستابن أفضل لفة شخصية بزمن بلغ دقيقة واحدة و43.026 ثانية، لينهي الحصة في المركز العشرين إجمالًا عند رفع العلم المرقط.

لكن هذا المركز لا يحمل أهمية كبيرة فيما يتعلق بالوتيرة المتوقعة في السباق، إذ ركز الفريق بصورة أساسية على إدارة إطارات السباق، مع ترجيح استخدام مجموعة إطارات مستعملة بعد حصة التجارب التي استمرت ساعتين يوم الخميس.

وأكمل فيرستابن فترة قيادة امتدت 48 دقيقة، قبل أن يسلّم السيارة إلى بن بارنيكوت، الذي ظهر علنًا للمرة الأولى خلف مقود سيارة مرسيدس "إيه إم جي جي تي 3" منذ فبراير 2025، بعدما اعتاد المنافسة بسيارات لكزيس ومكلارين من فئة جي تي 3.

ثم عاد بارنيكوت ليسلّم السيارة إلى فيرستابن خلال الدقائق الثماني الأخيرة، التي تزامنت مع تطبيق العلم الأصفر على كامل الحلبة. ولم يشارك كريس لولام، السائق المعتاد في الفريق، خلال الحصة الافتتاحية.

وفي سياق متصل، سجل كريستوفر هاسه أسرع زمن في التجارب الحرة الأولى خلف مقود سيارة أودي "آر 8 إل إم إس جي تي 3 إيفو 2" رقم 84 التابعة لفريق إيستالنت ريسينغ، التي يتشارك قيادتها مع رايخر وماركوس فينكلهوك. وبلغ زمنه دقيقة واحدة و42.643 ثانية، متفوقًا بفارق 0.331 ثانية على أفضل زمن سُجل خلال تجارب يوم الخميس.

وقال هاسه: "عانينا قدرًا كبيرًا من سوء الحظ خلال الموسم، ولذلك نأمل أن نتمكن من الحفاظ على هذا المستوى. السيارة تبدو جيدة".

وأنهت سيارة بي إم دبليو رقم 32 التابعة لفريق دبليو آر تي، بقيادة كيلفن فان دير ليندي وجوردان بيبر وتشارلز ويرتس، الحصة بفارق 0.004 ثانية فقط خلف هاسه، في منافسة متقاربة للغاية، إذ لم يتجاوز الفارق بين السيارات الخمس الأولى عُشر الثانية. وشملت هذه المجموعة سيارة بي إم دبليو رقم 46 التابعة للفريق نفسه، التي يتشارك قيادتها نيل فيرهاخن وماكس هيسه وأسطورة الموتو جي بي فالنتينو روسي.

وبشكل عام، أنهت 50 سيارة الحصة ضمن فارق ثانية واحدة عن أودي صاحبة الصدارة، ما يعكس مدى تقارب المستويات في هذه البطولة.

ومن المقرر أن تنطلق التجارب الحرة الثانية عند الساعة 12:45 ظهرًا بالتوقيت المحلي.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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