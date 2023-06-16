فيرستابن: من "غير الواقعي" توقع سيارات أخف وزناً في الفورمولا واحد

ارتفع وزن سيارات الفورمولا واحد بمقدار 200 كيلوغرام تقريباً في العقدين الأخيرين، حيث بات الوزن الأدنى في 2023: 798 كيلوغراماً للسيارة دون وزن السائق.

وباتت مسألة أوزان السيارات التي تصعّب المناورة بها خاصة في المنعطفات البطيئة، مثار جدل، حيث ظهرت خطط لخفض الأوزان بدءاً من حقبة المحركات الجديدة في 2026.

وضمن معرض كلامه مع موقعنا "موتورسبورت.كوم" في وقت سابق، أشار محمد بن سُليّم رئيس الاتحاد الدولي لرياضة السيارات "فيا" إلى مسألة خفض وزن السيارات على أنها مسألة "يريدها الجميع".

وبينما عبّر الكثير من السائقين عن ترحيبهم بهذه الفكرة، لكن ماكس فيرستابن سائق ريد بُل، يرى بأن المحركات الهجينة الحالية وأنظمة السلامة تصعّب من خفض أوزان السيارات.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "بصراحة، سيكون ذلك هدفاً غير واقعي بعض الشيء، وإلا لما كانت السيارات ثقيلة إلى هذه الدرجة، صحيح؟".

وأكمل: "في 2026، ستكون مدخرات الطاقة أكبر، أي مع وزن أكبر، لذا لست واثقاً من أن ذلك هو الاتجاه الصحيح".

وتابع: "لكنني سأدعم على الدوام فكرة سيارات أخف وزناً لأنني استمتعت حقاً بسيارة 2021 أكثر من السيارات الحالية لأنها كانت أكثر رشاقة. قيادة السيارات الحالية على السرعات المنخفضة أشبه بقيادة مركب".

من جهته، عبّر فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن، الذي يشارك في الفورمولا واحد منذ سنوات طويلة حين كانت أوزات السيارات ضمن فلك 600 كيلوغرام، عن دعمه لهذه الفكرة.

حيث قال: "أعتقد أنه كلما ازداد وزن وحجم السيارات كلما باتت الأمور أكثر صعوبة".

وأكمل: "خلال أولى المنعطفات في السباق بات من الصعب الآن وضع السيارة ضمن موقع مناسب، بسبب حجمها، وليس بسبب وزنها".

وأضاف: "لذا، أعتقد أنه سيكون من الصعب خفض الأوزان، خاصة مع المحركات الهجينة التي ستكون أثقل دوماً من المحركات الاعتيادية، علاوة على أنظمة السلامة كذلك".

وتابع: "لكن في نهاية المطاف، أعتقد أن الحجم هو الذي يصعّب السباقات بنسبة أكبر".

أما جورج راسل سائق مرسيدس، فيرى بأن الأوزان الحالية قد تسبب مشكلة في السلامة أيضاً نظراً لزيادة قوة الارتطام مع زيادة الوزن.

فقال: "على سرعة 100 ميلاً في الساعة، فإن قوة الحادثة بين حافلة كبيرة وسيارة صغيرة مختلفة للغاية".

واختتم: "لذا، هنا يأتي دور الجانب الهندسي في الفورمولا واحد و’فيا’ لإيجاد الحلول المناسبة".