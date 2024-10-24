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فيرستابن: من المهم للغاية "الحفاظ على الزخم" بعد النتائج الأخيرة

تكلم ماكس فيرستابن حول توقعاته لجائزة المكسيك الكبرى بعد نتائجه في عطلة نهاية الأسبوع لجائزة الولايات المتحدة الكبرى.

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

رغم عدم فوزه بالسباق في جائزة الولايات المتحدة الكبرى، تمكن فيرستابن من توسيع فارق صدارته في بطولة السائقين، ما وجه ضربة قوية لطموحات لاندو نوريس في المنافسة على اللقب.

ويأمل السائق الهولندي في مواصلة نجاحه، لكنه شدد على ضرورة حل ريد بُل "للمشاكل" المتعلقة بالتحديثات الأخيرة.

وكانت إدارة فريق ريد بُل، بما في ذلك كريستيان هورنر، قد علقت آمالها على التحديثات الجديدة في جائزة الولايات المتحدة الكبرى، حيث فاز فيرستابن بالسباق القصير كأول انتصار له منذ شهر يونيو.

حيث قال فيرستابن: "لقد حققنا بعض التقدم الجيد في أوستن ويجب علينا الحفاظ على هذا الزخم للمضي قدماً".

وأضاف: "المكسيك سباق رائع وبالطبع هو سباق الموطن لـ تشيكو، لذا دائماً ما تكون هناك أجواء مذهلة. تقع الحلبة على ارتفاع كبير جداً عن سطح البحر، مما يستدعي التأقلم معها، لكننا قدمنا أداءً جيداً هنا في الماضي ولطالما استمتعت بالقيادة على هذه الحلبة".

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وأشار فيرستابن إلى أن الفريق حقق تحسناً ملحوظاً في أوستن، لكنه أكد أن ذلك غير كافٍ لإحراز الفوز بالسباق الرئيسي.

فقال: "يعمل الفريق بجد لإصلاح هذه المشاكل، لكنها كانت خطوة في الاتجاه الصحيح، والفوز بالسباق القصير كان دفعة معنوية للفريق".

واختتم فيرستابن حديثه بأهمية الحفاظ على هذه المكتسبات قائلاً: "نحن ندخل في ثاني سباق من ثلاثة سباقات متتالية، لذا سيكون من الضروري الحفاظ على هذا الزخم ومواصلة تسجيل النقاط المهمة في البطولة".

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