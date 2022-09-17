فيرستابن: من المهم الاستمتاع بالنجاحات الحالية وسط الانتصارات المتتالية في الفورمولا واحد
قال ماكس فيرستابن أنه من المهم له ولفريقه ريد بُل الاستمتاع بموجة النجاحات في الفورمولا واحد مع الاقتراب من تحقيق اللقب الثاني على التوالي.
أحرز فيرستابن فوزه الخامس على التوالي خلال جائزة إيطاليا الكبرى مؤخراً، ليوسع من فارق الصدارة ضمن ترتيب بطولة السائقين حتى 116 نقطة أمام شارل لوكلير سائق فيراري.
وذلك يعني أن الهولندي قادر على حسم اللقب الثاني له في الفئة الملكة بحلول سباق سنغافورة المقبل في حال نجح بتوسيع أفضليته بحدود 17 نقطة إضافية.
كما يقترب فيرستابن كذلك من الرقم القياسي لعدد الانتصارات في موسم واحد، فقد أحرز 11 حتى الآن في 2022، ما يضعه بفارق انتصارين فقط خلف سيباستيان فيتيل ومايكل شوماخر، مع بقاء ستة سباقات حتى الجولة الختامية.
وتكلم سائق ريد بُل عن مشاعره الحالية بعد موجة الانتصارات المتتالية، فقال: "من المذهل ما حققناه مع الفريق".
وأكمل: "نحن نخوض موسماً مذهلاً، من المهم الاستمتاع به كذلك".
وتابع: "أعتقد أننا واجهنا الكثير من التحديات على جميع أنواع الحلبات، وباتت سيارتنا حالياً قادرة على المنافسة في كل حلبة، نحن مسرورون جداً بهذا التقدم".
- فيرستابن: لا يوجد حلّ سريع لسيارات الفورمولا واحد "الثقيلة جداً"
- فيرشتابن يتفهم تمامًا سبب مغامرة ألونسو بالانتقال إلى أستون مارتن
- فيرشتابن: تغييرات أرضيّات الفورمولا واحد لموسم 2023 "مفرطة"
- ماركو: ريد بُل تحظى بالفعل باهتمام مصنعين آخرين بعد انتهاء محادثات الشراكة مع بورشه
- هورنر يُشير إلى أنّ هوندا قد تُساعد ريد بُل في مشروع وحدات الطاقة
ماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ
تصوير: صور موتورسبورت
السهولة النسبية التي يقترب فيها فيرستابن من حسم لقب 2022، معاكسة تماماً لما واجهه الموسم الماضي حين كان ينافس لويس هاميلتون سائق مرسيدس حتى اللفة الأخيرة من سباق أبوظبي الختامي.
وخلال السباقات الثلاثة الماضية لم ينطلق فيرستابن بمركز أعلى من السابع، لكنه كان ينجح في كل مرة بشقّ طريقه بسرعة ليحرز الفوز بعد أن برزت أفضلية سيارة ريد بُل على فيراري.
وأوضح الهولنديّ أن الفترة الحالية من النجاحات مماثلة لموسمه الأخير في سباقات الكارتينغ، لكن تكرار ذلك "مختلف جداً في الفورمولا واحد".
وأضاف: "حينها كان الهدف هو الوصول للفورمولا واحد، بالتالي فإنك بالطبع تستمتع بإنجازاتك، لكنك تفكر كذلك بالرحلة الطويلة اللازمة لبلوغ الفورمولا واحد".
واختتم: "لذا الشعور مختلف حيال النجاحات الحالية. لكن الموسم الأخير في كارتينغ كان جميلاً أيضاً".
في حال حسم فيرستابن اللقب على أرض حلبة سنغافورة مع بقاء خمسة سباقات، فسيكون ذلك أقصر حسمٍ للقب منذ فوز مايكل شوماخر بلقب 2002، حين حسمه قبل ستة سباقات.
مساعي انتقال هيرتا للفورمولا واحد تتوقف تزامناً مع تخلي ريد بُل عن الفكرة
براون: لم يكن فيرستابن ورايكونن ليمتلكا ما يكفي من نقاط "سوبر لايسنس"
أحدث الأخبار
براون: لم يكن فيرستابن ورايكونن ليمتلكا ما يكفي من نقاط "سوبر لايسنس"
يرى زاك براون المدير التنفيذي لدى مكلارين بأن قوانين رخصة القيادة الخاصة "سوبر لايسنس" بحاجة للمراجعة، وذلك على ضوء معاناة كولتون هيرتا للحصول عليها، مشيراً إلى أن النظام الحالي كان ليمنع وصول أبطال عالمٍ إلى الفئة الملكة أمثال ماكس فيرستابن وكيمي رايكونن.
فيرستابن: من المهم الاستمتاع بالنجاحات الحالية وسط الانتصارات المتتالية في الفورمولا واحد
قال ماكس فيرستابن أنه من المهم له ولفريقه ريد بُل الاستمتاع بموجة النجاحات في الفورمولا واحد مع الاقتراب من تحقيق اللقب الثاني على التوالي.
مساعي انتقال هيرتا للفورمولا واحد تتوقف تزامناً مع تخلي ريد بُل عن الفكرة
يبدو أن آمال كولتون هيرتا بالانتقال إلى الفورمولا واحد ذهبت أدراج الرياح، حيث أوقفت ريد بُل جهودها لضمه إلى ألفا تاوري.
"فيا" تعيّن ناتالي روبين بمنصب مديرة تنفيذية كأول سيدة في تاريخ المنظمة
أعلن الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" تعيين ناتالي روبين بمنصب مديرة تنفيذية للمرة الأولى في تاريخ المنظمة.