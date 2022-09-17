فيرستابن: من المهم الاستمتاع بالنجاحات الحالية وسط الانتصارات المتتالية في الفورمولا واحد

أحرز فيرستابن فوزه الخامس على التوالي خلال جائزة إيطاليا الكبرى مؤخراً، ليوسع من فارق الصدارة ضمن ترتيب بطولة السائقين حتى 116 نقطة أمام شارل لوكلير سائق فيراري.

وذلك يعني أن الهولندي قادر على حسم اللقب الثاني له في الفئة الملكة بحلول سباق سنغافورة المقبل في حال نجح بتوسيع أفضليته بحدود 17 نقطة إضافية.

كما يقترب فيرستابن كذلك من الرقم القياسي لعدد الانتصارات في موسم واحد، فقد أحرز 11 حتى الآن في 2022، ما يضعه بفارق انتصارين فقط خلف سيباستيان فيتيل ومايكل شوماخر، مع بقاء ستة سباقات حتى الجولة الختامية.

وتكلم سائق ريد بُل عن مشاعره الحالية بعد موجة الانتصارات المتتالية، فقال: "من المذهل ما حققناه مع الفريق".

وأكمل: "نحن نخوض موسماً مذهلاً، من المهم الاستمتاع به كذلك".

وتابع: "أعتقد أننا واجهنا الكثير من التحديات على جميع أنواع الحلبات، وباتت سيارتنا حالياً قادرة على المنافسة في كل حلبة، نحن مسرورون جداً بهذا التقدم".

ماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ تصوير: صور موتورسبورت

السهولة النسبية التي يقترب فيها فيرستابن من حسم لقب 2022، معاكسة تماماً لما واجهه الموسم الماضي حين كان ينافس لويس هاميلتون سائق مرسيدس حتى اللفة الأخيرة من سباق أبوظبي الختامي.

وخلال السباقات الثلاثة الماضية لم ينطلق فيرستابن بمركز أعلى من السابع، لكنه كان ينجح في كل مرة بشقّ طريقه بسرعة ليحرز الفوز بعد أن برزت أفضلية سيارة ريد بُل على فيراري.

وأوضح الهولنديّ أن الفترة الحالية من النجاحات مماثلة لموسمه الأخير في سباقات الكارتينغ، لكن تكرار ذلك "مختلف جداً في الفورمولا واحد".

وأضاف: "حينها كان الهدف هو الوصول للفورمولا واحد، بالتالي فإنك بالطبع تستمتع بإنجازاتك، لكنك تفكر كذلك بالرحلة الطويلة اللازمة لبلوغ الفورمولا واحد".

واختتم: "لذا الشعور مختلف حيال النجاحات الحالية. لكن الموسم الأخير في كارتينغ كان جميلاً أيضاً".

في حال حسم فيرستابن اللقب على أرض حلبة سنغافورة مع بقاء خمسة سباقات، فسيكون ذلك أقصر حسمٍ للقب منذ فوز مايكل شوماخر بلقب 2002، حين حسمه قبل ستة سباقات.