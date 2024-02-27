فيرستابن: "من المعتاد في الفورمولا واحد" أن تحاول الفرق المنافسة زعزعة استقرار ريد بُل

برز الموضوع إلى الواجهة خلال تجارب البحرين الشتوية، حيث أثار المدير التنفيذي لدى مكلارين، زاك براون، التساؤلات حول مدى شدة التقارب في العمل بين الفريقين وحركة الموظفين بينهما.

وعند سؤاله إن كان يعتقد أن مثل هذه التعليقات محاولة لزعزعة استقرار فريق ريد بُل - الذي كان بالفعل تحت الأضواء في أعقاب التحقيق المتواصل مع مديره كريستيان هورنر - أشار فيرستابن أنه سيناريو مألوف في البطولة.

فقال: "هذا أحد التكتيكات الدائمة في الفورمولا واحد، إنه يُستخدم على الدوام".

وأكمل: "لا ينطبق فقط على هذه القصة، ولكن الحال دائماً هكذا. وهو أمر معتاد في الفورمولا واحد. إنه الأمر المعتاد في الفورمولا واحد مئة في المئة".

من جهة أخرى، أضاف فيرستابن أنه من "الطبيعي" أن ينتقل الأشخاص الرئيسيون بين الفرق، فقال: "نعم، دائماً تحاول الاستفادة من شيء ما، وتحاول ضم الناس من فرق أخرى".

وتابع: "هذا أمر طبيعي جداً في الفورمولا واحد. يمكنك دائماً العثور على أمر ما ودائماً تستطيع الاستفادة بشيء منه".

وبالنسبة للتكهنات بأن فيراري تحاول توظيف موظفين رئيسيين من ريد بُل، قال فيرستابن: "هذا يحدث طوال الوقت، خصوصاً إذا كنت تؤدي بشكل جيد، بالطبع".

واسترسل: "لدينا برنامج محركات خاص بنا الآن لموسم 2026، ونحن أيضاً نحاول ضم أشخاص من فرق أخرى لذلك. هذا هو الحال دائماً وسيبقى كذلك في الفورمولا واحد".

وأضاف: "كما أنه ليس شيئاً أفكر فيه: 'يا إلهي، ما الذي يحدث هنا؟'. لا، هذا في الواقع أمر طبيعي تماماً في عالم الفورمولا واحد".

وعند سؤاله إذا كان التحقيق مع هورنر الذي لم يُحلّ بعد يشكل تشتيتاً للفريق، أصر فيرستابن على أن الجميع في الفريق يركزون على المنافسة.

فقال بطل العالم: "من الأفضل أن أركز فقط على أدائي الخاص، لأن ذلك بحد ذاته عمل يومي".

وأكمل: "لكن أعتقد بالطبع أنه سيكون من الأفضل للجميع حل الأمور، لكن هذا كل ما يمكنني قوله عن ذلك".

واختتم: "كامل فريقنا جميعاً يركزون على أداء السيارة، كما ينبغي. الجميع يعرف دوره، والجميع يركز بشدة على محاولة تحسين الحزمة بأكملها".