فيرستابن: "من المذهل" معادلة أرقام انتصارات سينا مع 41 فوزاً

على مرّ السنين لم يتمكن أحد من التغلب على رقم سينا إلا آلان بروست مع 51 فوزاً، لكن بعد ذلك تفوق عليه مايكل شوماخر، سيباستيان فيتيل ولويس هاميلتون.

ووصل فيرستابن إلى هذا الرقم بعد الفوز في مونتريـال، وهو فوزه السادس لهذا الموسم والفوز رقم 100 لفريق ريد بُل.

وضمن معرض كلامه تعليقاً على ذلك الرقم، أوضح فيرستابن أنه يودّ تحقيق أكبر عدد ممكن من الانتصارات في مسيرته، وأنه يريد مساعدة ريد بُل للوصول إلى 200 انتصار.

فقال: "أكره المقارنة بين الأجيال المختلفة، لكن بالنسبة لي، كل ما بوسعي قوله أنني كنت فتى صغيراً أقود سيارة كارتينغ وأحلم أن أصبح سائق فورمولا واحد، ولم أكن لأتخيل تحقيق 41 انتصاراً".

وأكمل: "لكن بالطبع معادلة رقم سينا لهو أمر مذهل. أنا فخور بذلك، لكن آمل ألا أتوقف هنا. آمل أن أواصل الفوز بالكثير من السباقات".

وتابع: "فزت بـ 41 سباقاً، لذا ربما سنتكلم عن عقد جديد بسبب ذلك!".

وأردف: "لكن بصراحة، إنه إنجاز رائع للفريق. هذه كانت أول فرصة لنا (لتحقيق الفوز رقم مئة) وأنا مسرور لأننا نجحنا بذلك".

واسترسل: "لكن مجدداً، آمل أن نفوز بأكثر من مئة، الهدف الجديد هو 200!".

بالمقابل، أوضح فيرستابن أن ريد بُل قامت بالكثير من العمل بهدف الفوز بسباقها المئة، مع عدة تعديلات بعد يوم الجمعة بهدف حلّ بعض المشاكل التي ظهرت على حلبة كندا بمطباتها وحففها الجانبية.

وأكد الهولندي أنه كان من الصعب إبقاء الإطارات ضمن نافذة العمل المثالية خاصة إطارات هارد.

فقال: "قمنا بتغيير السيارة بعض الشيء مقارنة بيوم الجمعة، لكن لحسن الحظ كان ذلك في الاتجاه الصحيح".

وأكمل: "أعتقد أنه كان يوماً صعباً لناحية إبقاء الإطارات ضمن نافذة العمل. حيث كانت تنخفض حرارتها بشكل متواصل".

وتابع: "نعلم أن سيارتنا تقدم أداء جيداً على حلبات ذات معدلات تآكل مرتفعة مقارنة بغيرنا. اليوم ربما كنا بحاجة إلى سيارة أكثر قساوة على الإطارات للحفاظ على حرارتها".

واختتم: "ربما لم يكن اليوم أفضل سباق لنا. لكننا فزنا بفارق 9 ثوانٍ وأعتقد أن هذا يثبت امتلاكنا لسيارة رائعة".