فيرستابن: "منزعج من نفسي" بعد خطأ تصفيات ميامي
اعترف ماكس فيرستابن سائق ريد بُل أنه منزعج من نفسه، بعد الخطأ الذي اقترفه في القسم الثالث من تصفيات جائزة ميامي الكبرى للفورمولا واحد، حيث سينطلق تاسعاً في السباق.
بعد تسجيل أزمنة سريعة في القسمين الأول والثاني خلال التصفيات، ارتكب فيرستابن خطأ كلفه غالياً في القسم الثالث، حيث اضطر للتخلي عن لفته السريعة.
وتم رفع العلم الأحمر بعد ذلك بسبب حادثة شارل لوكلير سائق فيراري، بالتالي انتهت الحصة مع الهولندي تاسعاً، بينما سينطلق زميله سيرجيو بيريز من المركز الأول.
وبالرغم من إحباطه الواضح، لكنه حاول الحفاظ على هدوئه مشيراً إلى أنه يتوقع التعافي للمركز الثاني على الأقل.
حيث قال: "بالطبع ما حصل محبط. لكنني لم أكمل لفة سريعة. وهذا خطئي. لكن نعم، كانت تصفيات صعبة للغاية".
وأكمل: "شعرتُ بأنني كنتُ لأحقق المركز السادس أو السابع لكنني قررت عدم إكمال اللفة وتخليت عنها".
وتابع: "بالطبع، تحتاج لبعض الحظ، كنت آمل ألا يُرفع العلم الأحمر. لكن بالطبع مثل هذه الأمور تحصل. أنا محبط بعض الشيء".
وأردف: "كنت سريعاً للغاية طوال الوقت، وزمن لفتي في القسم الثاني كان الأسرع حتى من زمن لفة قطب الانطلاق الأول (التي سجلها بيريز). لدينا سيارة سريعة جداً".
وأضاف: "لكنك بحاجة لإكمال لفة نظيفة وهذا هو المهم، لكنني لم أنجح بذلك. ذلك أمر مزعج بعض الشيء بالنسبة لي".
واسترسل: "ما زلت منزعجاً من نفسي، لكنني أعلم أن غداً يوم آخر، وكل شيء وارد".
واستكمل: "ليس مركزاً مثالياً، لكن لا جدوى من الغضب تجاه ما حصل. عليك أن تتعلم مما حصل وتقدم عملاً أفضل المرة المقبلة".
وتعليقاً على سؤال إن كان بوسعه إكمال لفة ثانية مباشرة بعد الأولى أو الخروج أبكر لتسجيل لفة ثانية، اعترف الهولندي أن الفريق كان قادراً على إدارة الوضع بشكل مختلف.
فقال: "ربما كان بوسعنا الخروج أبكر بعض الشيء. لكن في النهاية، أنا من اقترف الخطأ. واقتراف الخطأ لم يكن وارداً ضمن الخطة".
كما أكد الهولندي أنه لن يسمح لإحباط التصفيات بالتأثير على تركيزه خلال السباق حيث أجاب حين سُئِل عن توقعه للمركز الذي بوسعه الوصول إليه: "المركز الثاني على الأقل".
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