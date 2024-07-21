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فورمولا 1 جائزة المجر الكبرى

فيرستابن منتقداً ريد بُل: التحديثات لا تعمل وعلى بعض الأشخاص الاستيقاظ!

عبّر ماكس فيرستابن سائق ريد بُل عن عدم رضاه من مستوى السيارة بعد التأهل ثالثاً في تصفيات سباق جائزة المجر الكبرى من موسم 2024 في الفورمولا واحد.

خلدون يونس
خلدون يونس
تم التحديث:
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات

قدمت ريد بُل حزمة تحديثات جديدة في المجر لكن يبدو أنها لم تحقق النتائج الكبيرة المطلوبة، وبعد التصفيات التي أنهاها ثالثاً، عبّر فيرستابن عن عدم سروره مما يجري.

فقال: "رغم التحديثات، ما زلنا غير جيدين بما يكفي. أنا محبط حقاً من ذلك".

وأكمل: "أنا محبط جداً، لأنني كنتُ آملُ المزيد من هذه التحديثات".

وحين سُئِل إن كانت هناك تغييرات مقارنة بيوم الجمعة، ردّ الهولندي: "قلتُ بالفعل يوم الجمعة أنها ليست جيدة. لديّ اختلاف طفيف في وجهة النظر (مع هيلموت ماركو الذي قال أن التحديثات تعمل جيداً)".

وأضاف: "أعتقد أن مكلارين قوية جداً لناحية وتيرة السباق. كانوا الأسرع خلال السباقات الأخيرة، لا أعتقد أننا سنصبح أقوياء فجأة".

وأردف: "لا علاقة لهذا بالظروف الجوية. لو نظرنا للسباقات الماضية لوجدنا أننا متأخرون على صعيد السرعة، سواء أكان ذلك في المنعطفات السريعة أم البطيئة، ضمن ظروف جوية حارة أو باردة".

واسترسل: "كانت التحديثات التي جلبناها إلى هنا كبيرة، ولهذا أنا محبط. كنت آملُ أكثر من ذلك بالتأكيد".

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من جهة أخرى، تكلم فيرستابن عن مدى الضغط الذي يضطر إلى القيام به لتعويض انخفاض وتيرة السيارة مقارنة بالمنافسين.

فقال: "أشعر أنني على الحدود القصوى بشكل أكبر هذا الموسم مقارنة بالسابق".

وتابع: "كانت لفاتي جيدة اليوم. الفارق لم يتجاوز 0.050 ثانية (عن لاندو نوريس صاحب قطب الانطلاق الأول)، لكنني استعملتُ مجموعتين من الإطارات، بينما لم يستعمل لاندو سوى مجموعة واحدة".

وأضاف: "أعتقد أن الفارق الحقيقي أكبر من ذلك. من الواضح أن هذا سيمثل مشكلة في السباق كذلك".

وأردف: "إن أردنا تحقيق اللقب مجدداً، فعلينا القيام بعمل أفضل من هذا".

واسترسل: "التحديثات تعمل، لكنها لم تحقق الخطوة المرجوّة منها. حاولنا تجربة الكثير من الأمور. لا أعتقد أن التحديثات قدمت أي فارق واضح لناحية الوتيرة الصافية مقارنة مع مكلارين".

وحين سُئِل إن كان الجميع في الفريق يشاطره الشعور نفسه، أجاب: "لا أعتقد أن الجميع (يفكّر مثلي)".

وتابع: "إنهم يعرفون أنني لا أبحث عن أعذار، لطالما كنت واقعياً جداً حيال هذه الأمور. ربما لا يتفق الجميع في الفريق معي".

وأضاف: "لكن هذا لا يحبطني، رغم اعتقادي أنه يجب على بعض الأشخاص الاستيقاظ قليلاً".

واختتم: "لا يتوجب علينا الخوض في تفاصيل أسمائهم الآن!".

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