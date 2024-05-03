فيرستابن: مغادرة نيوي "ليست بالشكل الدرامي الذي تبدو عليه"

أكّدت الحظيرة النمساويّة هذا الأسبوع عن مغادرة نيوي بعد فترة 19 عامًا، وذلك بعد مساهماته الكبيرة في فترتي هيمنة الفريق مع سيباستيان فيتيل وفيرستابن حاليًا.

ومثّلت هذه الأنباء ضربة موجعة لريد بُل، خاصة في حال انتهى بها المطاف بخسارة نيوي لصالح فريقٍ منافسٍ في ظلّ الاهتمام المتواصل من قبل فيراري.

لكن في حين أنّ فيرستابن أشاد بمساهمات نيوي وتمنى لو أنّ صاحب الـ 65 عامًا بقي في صفوف الفريق، فإنّه قال أنّ فقدان ريد بُل للمصمّم العبقري ليست كارثة كبيرة كذلك.

وقال الهولندي عشيّة انطلاق مجريات جائزة ميامي الكبرى: "بالطبع، أدريان كان مهمًا جدًا في نجاحات ريد بُل، لكنّ دوره تغيّر قليلًا على مرّ الأعوام".

وأضاف: "أعتقد بأنّ الكثيرين لا يفهمون ما يقوم به في الحقيقة. لا أقول بأنّه لا يفعل أيّ شيء، لكنّ دوره تطوّر. انضمّ الكثير من الأشخاص الجيّدين إلى الفريق، وهو ما عزّز ذلك القسم".

وأردف: "بالطبع وددت رؤيته يبقى، لأنّك تقدر على التعويل على خبرته على الدوام. وعلى الصعيد الشخصي فإنّه شخصٌ من الرائع الحديث إليه".

وأكمل: "لكنّني أثق في قدرة الطاقم التقني وقوّته للغاية وقد أظهر الجميع ذلك في الأعوام القليلة الأخيرة عبر مدى تنافسيّة السيارة".

وأردف: "لذا يبدو الأمر دراميًا للغاية من الخارج، لكن في حال كنت تعرف ما يحدث في داخل الفريق، فليس الأمر بالشكل الدرامي الذي يبدو عليه".

وقال فيرستابن أنّه لم يكن هناك جدوى من محاولة شخصيّة لإقناع نيوي بالبقاء، وأنّه لا يحسده على أيّ تحدٍ جديد.