فيرستابن: مشجّعو الفورمولا 1 الذين يستمتعون بقوانين 2026 "لا يفهمون السباق"

كان بطل العالم أربع مرات أبرز المنتقدين لتغييرات الفورمولا 1 الأخيرة، والتي شملت تحديثات في الهيكل ومحرك السيارة، مع اعتماد أكبر على الطاقة الكهربائية.

ويعني هذا أن إدارة البطارية أصبحت تلعب دورًا أكبر في السباقات، وخلال فترة ما قبل الموسم وصف فيرستابن هذه القوانين بأنها "فورمولا إي بالمنشطات"، مع انضمام الكثيرين إليه في نفس الرأي.

ولكن بعد جولتين من الموسم، بدأت بعض الجماهير بإظهار إعجابٍ بالقوانين الجديدة بسبب سباقات "تأثير اليويو" التي تتميز بمناورات متكررة وجهًا لوجه، كما حدث في الجولة الافتتاحية في أستراليا التي شهدت 75 عملية تجاوز أكثر من العام الماضي.

ورغم ذلك، لا يزال فيرستابن غير مقتنع، مشيرًا إلى أن هذا يخلق "سباقًا اصطناعيًا" مع العديد من المساعدات للسائق مثل زر التجاوز.

وقال سائق ريد بُل: "إنه أمر فظيع، إذا كان هناك من يحب هذا، فهو حقًا لا يعرف ما هو السباق. ليس ممتعًا على الإطلاق. كأنك تلعب ماريو كارت. هذه ليست سباقات".

وأضاف: "تقوم بالتعزيز لتجاوز الآخرين، ثم تنفد البطارية في الخطّ المستقيم التالي، ثم يتجاوزك الآخرون مرة أخرى. بالنسبة لي، هذه مجرد مزحة."

كما رفض فكرة أن القوانين أدت إلى سباقات أكثر تنافسية، مؤكدًا أن مرسيدس فازت في كل من أستراليا والصين، على الرغم من انطلاقة فيراري القوية.

وأضاف الهولندي: "كيمي أو جورج من يفوزان فقط. ليس هناك تبادل حقيقي للصدارة. إنهم متقدمون كثيرًا على البقية. أحيانًا تقوم فيراري بانطلاقة جيدة، وتتقدم مؤقتًا، ثم تستغرق عدة لفات لتعود الأمور لمجاريها. كما قلت، هذا لا علاقة له بالسباق".

وأكد فيرستابن أن القوانين "معيبة أساسًا"، مما يجعل تحسينها أمرًا صعبًا، على الرغم من أنه دعا مؤخرًا الفورمولا 1 والاتحاد الدولي لإجراء تغييرات عاجلة.

وعند سؤاله إذا كان قد تحدث مع المسؤولين لإعادة كتابة القوانين، قال: "يجب أن تكون حذرًا قليلًا عند قول هذه الأمور. نحن نتحدث عن هذا الموضوع، وأعتقد أنهم يفهمون موقفنا كسائقين. أعتقد أنني أتحدث نيابة عن معظم السائقين. البعض بالطبع سيقول إنه رائع لأنه يفوز بالسباقات، وهذا أمر طبيعي."

وأضاف: "لا تعرف أبدًا متى ستحصل على سيارة جيدة مرة أخرى. لكن إذا تحدثت مع معظم السائقين، فلن يحبوا هذا. لا أعتقد أن جمهور الفورمولا 1 الحقيقي يحبه."

وعند سؤاله إذا كانت الفورمولا 1 تعتبر السباق مجرد "منتج"، طالما أن الجماهير تتابع، قال: "آمل ألا يفكروا بهذه الطريقة، لأنه سيؤدي في النهاية إلى تدمير الرياضة. ولكن طالما يمكننا التواصل معهم والعمل على حلول، فهذا سيساعد كثيرًا".

وأكمل: "من الصعب جدًا أن يتفق الجميع بالطبع. ليس من الضروري أن يتفق الجميع، لكن يجب أن يوافق معظم الناس لإجراء تغييرات. الأمر سياسي، بعض الناس يشعرون أنهم لديهم ميزة الآن، ويريدون استغلالها وهذا مفهوم."

وجاء هذا بعد بداية صعبة لفيرستابن، حيث اضطر للانسحاب من جائزة الصين الكبرى، ليصبح الآن في المركز الثامن برصيد 8 نقاط بعد احتلاله المركز السادس في أستراليا.