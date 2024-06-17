فيرستابن: مشاكل السيارة الحالية "خارجة عن سيطرتنا تماماً"
اعترف ماكس فيرستابن سائق ريد بُل بأن المشاكل التي تواجه السيارة"خارجة عن سيطرة الفريق" في الوقت الراهن.
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات
بدأت قبضة ريد بُل الحديدية بالارتخاء في موسم 2024 الجاري للفورمولا واحد والذي يعتبر ثالث مواسم حقبة المؤثرات الأرضية الحالية.
فقد فازت فيراري حتى الآن بسباقين: أستراليا مع كارلوس ساينز وموناكو مع شارل لوكلير.
أما لاندو نوريس سائق مكلارين فأحرز أول فوز له في الفئة الملكة من بوابة ميامي، واقترب كثيراً من تكرار ذلك في سباق إيمولا التالي، لينهي خلف فيرستابن بفارق ضئيل.
وفي كندا، بدا أن المشاكل تلاحق ريد بُل بالفعل منذ التجارب الحرة، حيث بات من المعلوم أن السيارة تعاني على الحفف الجانبية والمطبات.
لكن فيرستابن يأمل بجولة تضم مشاكل أقل في إسبانيا، حيث تشير التوقعات إلى أنها حلبة تلائم سيارة العلامة النمساوية.
حيث أجاب حين سُئِل من قبل وسائل الإعلام، إن كان يتوقع جولة أفضل في إسبانيا: "آمل ذلك، نعم".
وأكمل: "كانت السباقات الأخيرة صعبة للغاية، لكنها لم توقفنا".
وأردف: "واجهنا الكثير من المشاكل في الجولة (كندا)، لكننا نأمل جولة خالية من المشاكل في إسبانيا".
بالمقابل، اعترف الهولندي بطل العالم ثلاث مرات، أن المشاكل الحالية للسيارة خارجة عن سيطرة الفريق، حيث يبدو أن ريد بُل لم تجد حلولاً فعلية لها بعد.
فقال: "بالطبع، المشاكل مع الحفف الجانبية أمرٌ خارجٌ عن سيطرتنا حالياً، بالتالي ذلك يعتبر وضعاً صعباً للغاية".
واختتم: "الأمر نفسه ينطبق على المطبات. بالتالي أمامنا حقاً عملٌ فعلي على أمل تحسين السيارة في هذين المجالين".
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: صور موتورسبورت
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