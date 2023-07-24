فيرستابن: مشاكل التوازن في تصفيات المجر ساعدتني في وتيرة السباق
أشار ماكس فيرستابن سائق ريد بُل والفائز بسباق المجر إلى أن مشاكل توازن السيارة في التصفيات ساعدته في تقديم وتيرة قوية على حلبة بودابست.
بعد أن خسر قطب الانطلاق الأول في المجر لصالح لويس هاميلتون سائق مرسيدس بفارق 0.003 ثانية فقط، صرّح فيرستابن بأنّ سيارة ريد بُل "لم تكن حاضرة" كما يجب.
لكن حظّ الهولندي تغير في السباق بشكل كامل، حيث سحق الجميع لينهي أولاً بفارق أكثر من 33 ثانية أمام أقرب ملاحقيه لاندو نوريس سائق مكلارين.
وتعليقاً على السباق، أشار فيرستابن إلى أن الصعوبات التي واجهته مع السيارة في التصفيات ساعدته في وتيرة السباق، لكنه أكد بأن ذلك لم يكن مقصوداً من الفريق.
فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "حاولنا تجربة عدة أمور لناحية الإعدادات في التصفيات، وربما ذلك ساعدني بشكل كبير اليوم".
وأكمل: "لكننا حاولنا عدة أمور طوال عطلة نهاية الأسبوع، لم تقدم ما كنا نريده لناحية الأداء على مدار اللفة الواحدة".
واسترسل: "ربما لم ننجح في وضع الإطارات بالشكل المثالي على مدار اللفة الواحدة، لأنه وفي السباق ترتفع حرارة كل شيء".
وأضاف: "نحتاج ربما لتوازن آخر لذلك. كنت أعاني كثيراً من صعوبة الانعطاف ’أندرستير’. لكن ظروف السباق كانت أكثر حرارة. ربما سار ذلك لصالحنا بطريقة ما، وكان التوازن جيداً للغاية اليوم".
وحين سُئِل حول الانطلاقة وتجاوز هاميلتون للصدارة، أوضح فيرستابن بأنه شعوره بالسيارة كان أفضل مباشرة منذ البداية ولم يعانِ من أي دوران إضافي للإطارات.
فقال: "لقد كان يوماً مثالياً. كانت الانطلاقة جيدة هذه المرة، وكان بوسعي إدارة الإطارات بشكل جيد جداً".
وأكمل: "كنت أوسّع الفارق في كل قسم من السباق، وكانت السيارة ممتعة حقاً في قيادتها".
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