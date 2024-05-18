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الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة إيميليا رومانيا الكبرى

فيرستابن "مسرور جداً" لتحقيق قطب الانطلاق الأول على حلبة إيمولا "التي لا تصدّق"

اعترف ماكس فيرستابن سائق ريد بُل بأنه "مسرور جداً، جداً" لتحقيق قطب الانطلاق الأول لجائزة إيميليا رومانيا الكبرى من موسم 2024 في الفورمولا واحد، على حلبة إيمولا التي وصفها بأنها "لا تصدق".

خلدون يونس
خلدون يونس
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات

واجهت ريد بُل بعض المشاكل في السيارة خلال التجارب الحرة على حلبة إيمولا الصعبة.

وواجه فيرستابن صعوبة في الانعطاف يوم الجمعة، بدا ذلك واضحاً حين خرج عن المسار مرتين.

لكن الهولندي عاد بقوّة ليضرب بيد من حديد في التصفيات، ويردّ على فيراري ومكلارين اللتين سلطتا الضغط على ريد بُل بشكل متواصل.

وبعد التصفيات، اعترف الهولندي أن التصفيات كانت صعبة بالفعل.

فقال: "كانت جولة صعبة جداً حتى الآن. لكنني مسرور جداً لتحقيق قطب الانطلاق الأول هنا".

وأكمل: "لم أتوقع ذلك، لكننا أجرينا بعض التعديلات قبل التصفيات ويبدو أنها منحت شعوراً أفضل".

وأردف: "كان بوسعي الضغط بشكل أكبر، هذه الحلبة لا تصدق، ولفة التصفيات على الحدود القصوى طوال الوقت قريباً من المنطقة الحصوية".

وأردف: "لمستُ المنطقة العشبية في المنعطف الأخير. ما زلت أشعر بالحماس.. مستويات الأدرينالين مرتفعة جداً جداً".

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وتعقيباً على معادلة الرقم القياسي بعدد أقطاب الانطلاق الأولى المتتالية والبالغ ثمانية، من توقيع الأسطورة الراحل إيرتون سينا، كرّر فيرستابن سروره بهذا الإنجاز.

فقال: "بالطبع، هذه بداية رائعة للموسم وإنجاز خاص للغاية. لقد مرّت 30 عاماً منذ رحيله".

وأكمل: "لذا بالطبع أنا مسرور جداً لتحقيق قطب الانطلاق الأول هنا بهذه الطريقة، وتلك بمناسبة تذكار جميل به".

وتابع: "لقد كان سائق فورمولا واحد مذهلاً، خاصة في التصفيات".

واختتم: "إنه يوم رائع بالنسبة لي، ويوم رائع للفريق. أنا مسرور جداً، جداً".

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: صور موتورسبورت

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