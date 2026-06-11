فيرستابن "مستغرب" من قرار فيا الذي جعل محرك ريد بُل المعيار المرجعي في الفورمولا 1

تلقت جميع الفرق ومصنّعي وحدات الطاقة نتائج الفترة الأولى من نظام "فرص التطوير والتحديث الإضافية (أديو)" خلال عطلة نهاية أسبوع جائزة موناكو الكبرى، وهو الآلية التي اعتمدتها الفورمولا 1 لمنح المصنّعين المتأخرين فرصة تقليص الفجوة.

ولم يتوقع كثيرون داخل حظيرة البطولة أن تتصدر ريد بُل الترتيب، ما يعني أن الشركة الجديدة لن تكون مؤهلة للحصول على مزيد من فرص تطوير وحدة الطاقة، في حين حصلت شركات مثل مرسيدس وفيراري على حق إجراء تحديثات إضافية.

وأدى ذلك إلى شعور متباين داخل ريد بُل. فمن جهة، ترى الشركة أن تصنيفها في الصدارة يُعد إنجازًا لافتًا لمصنّع جديد، لكنها من جهة أخرى لا تتفق مع الاستنتاج القائل إنها لا تستحق الاستفادة من نظام "أديو"

وقال فيرستابن يوم الخميس في برشلونة: "كنا جميعًا متفاجئين قليلًا بهذا الخبر".

وأضاف: "أعتقد أن هذا هو السبب وراء حديثنا مع فيا الآن لمعرفة ما الذي حدث وكيف توصلوا إلى هذا الاستنتاج. ليس لدي الكثير لأقوله في الوقت الحالي. هذا ما يعملون على مراجعته".

وبذلك أكد سائق ريد بُل أن فريقه طلب من فيا إعادة النظر في النتائج، وهو ما يفسر أيضًا تأخر الإعلان الرسمي عنها.

وأوضحت فيا في برشلونة أن عملية مراجعة جميع أجهزة الاستشعار والبيانات بدأت يوم الإثنين الماضي، ومن المتوقع أن تستغرق ما بين أسبوع وعشرة أيام.

ورغم أن المراجعة الحالية تهدف فقط إلى التأكد من صحة النتائج، فإن الجدل المحيط بنظام "أديو" يتجاوز ذلك بكثير.

فالنظام يقيس أداء محرك الاحتراق الداخلي فقط، وليس وحدة الطاقة كاملة، بينما يُسمح للمصنّعين المؤهلين للاستفادة من النظام بإجراء تعديلات على المكونات الكهربائية أيضًا.

ولهذا السبب، يبدو أن النظام بأكمله قد يحتاج إلى إعادة تقييم، رغم أن فيرستابن شدد على أن اتخاذ مثل هذه القرارات ليس من اختصاصه.

وقال لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "أنا أيضًا لست منخرطًا في هذا الأمر بشكل يومي. لذلك أعتقد أنه من الأفضل أن تسألوا شخصًا آخر عن مدى دقة القياسات فعلًا".

وأضاف: "بالنسبة لنا، نحن فقط متفاجئون بالنتيجة التي خرجت. ريد بُل فخورة بإنجازها كمصنّع جديد".

ويترك هذا الوضع ريد بُل أمام مشاعر متناقضة، بين الفخر بما حققته وحدة الطاقة الخاصة بها وخيبة الأمل المحتملة من خسارة فرص التطوير.

وقال فيرستابن: "يحمل الأمر جانبين في الوقت الحالي، لأنه من الخارج قد يقول البعض إن ذلك أمر مذهل، لكننا ببساطة متفاجئون لأننا لا نشعر أننا الأفضل".

وأضاف: "عتقد أن ما أنجزوه مثير للإعجاب للغاية. إذا نظرت إلى الأمر، فنحن بالتأكيد لسنا الأسوأ، وما حققوه خلال هذه الفترة الزمنية القصيرة أمر مدهش جدًا".

وأردف: "بالطبع ما زالت لدينا بعض المشكلات المتعلقة بالاعتمادية".

وأكمل: "لكن بشكل عام، من الرائع حقًا أن أكون جزءًا من هذا المشروع وأن أرى الحافز الموجود لدى الأشخاص وما يريدون تحقيقه".

ثمّ تابع: "هم لا يشعرون بالرضا أبدًا، وأنا كذلك لا أشعر بالرضا أبدًا، وهم أيضًا يشعرون بخيبة الأمل نفسها عندما لا تسير الأمور كما ينبغي"

واختتم بالقول: "لذلك نعم، نحن فخورون بالطبع بطريقة ما. لكننا نشعر ببعض الحيرة حيال تقديمنا فجأة على أننا الأفضل، لأننا لا نشعر بأننا كذلك".