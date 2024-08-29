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فورمولا 1 جائزة إيطاليا الكبرى

فيرستابن: مستعدون لـ مونزا لكن أمامنا الكثير من العمل

يأمل ماكس فيرستابن سائق ريد بُل أن يتحسّن أداء السيارة على حلبة مونزا الإيطالية وذلك ضمن مجريات جائزة إيطاليا الكبرى من موسم 2024 الجاري في الفورمولا واحد.

خلدون يونس
خلدون يونس
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: إريك جونيوس

أكمل فيرستابن سباق زاندفورت ثانياً خلف لاندو نوريس سائق مكلارين، لكن الفارق كان كبيراً جداً قارب 23 ثانية.

وقد يكون سباق مونزا محورياً لرسم صورة ما تبقى من سباقات في الموسم.

وهذه هي المرة الأولى التي يخسر فيها فيرستابن الفوز على أرضه وأمام جمهوره منذ عودة الحلبة إلى الروزنامة.

حيث قال: "أصبت بالإحباط للاكتفاء بالمركز الثاني في زاندفورت، لأنني أردتُ الفوز أمام جماهيري".

وأكمل: "لكننا مستعدون لسباق مونزا، أمامنا الكثير من العمل في هذه الجولة. فريقنا يعمل بشكل كبير لإيجاد الإعدادات الصحيحة والتوازن المناسب".

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وتابع: "سنرى كيف ستسير الأمور على حلبة مونزا السريعة. هناك الكثير من الأمور الجديدة في المسار، من بينها الإسفلت الجديد والحفف الجانبية كذلك، لذلك، أمامنا الكثير من العمل كي نكون تنافسيين".

واسترسل: "يمتلك المشجعون الإيطاليون شغفاً كبيراً، وسيكون من الجميل تواجدهم في الحلبة".

واختتم: "سيكون من الجميل خوض السباق على حلبة كلاسيكية، سنرى كيف ستسير الأمور".

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