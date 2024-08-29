فيرستابن: مستعدون لـ مونزا لكن أمامنا الكثير من العمل
يأمل ماكس فيرستابن سائق ريد بُل أن يتحسّن أداء السيارة على حلبة مونزا الإيطالية وذلك ضمن مجريات جائزة إيطاليا الكبرى من موسم 2024 الجاري في الفورمولا واحد.
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: إريك جونيوس
أكمل فيرستابن سباق زاندفورت ثانياً خلف لاندو نوريس سائق مكلارين، لكن الفارق كان كبيراً جداً قارب 23 ثانية.
وقد يكون سباق مونزا محورياً لرسم صورة ما تبقى من سباقات في الموسم.
وهذه هي المرة الأولى التي يخسر فيها فيرستابن الفوز على أرضه وأمام جمهوره منذ عودة الحلبة إلى الروزنامة.
حيث قال: "أصبت بالإحباط للاكتفاء بالمركز الثاني في زاندفورت، لأنني أردتُ الفوز أمام جماهيري".
وأكمل: "لكننا مستعدون لسباق مونزا، أمامنا الكثير من العمل في هذه الجولة. فريقنا يعمل بشكل كبير لإيجاد الإعدادات الصحيحة والتوازن المناسب".
وتابع: "سنرى كيف ستسير الأمور على حلبة مونزا السريعة. هناك الكثير من الأمور الجديدة في المسار، من بينها الإسفلت الجديد والحفف الجانبية كذلك، لذلك، أمامنا الكثير من العمل كي نكون تنافسيين".
واسترسل: "يمتلك المشجعون الإيطاليون شغفاً كبيراً، وسيكون من الجميل تواجدهم في الحلبة".
واختتم: "سيكون من الجميل خوض السباق على حلبة كلاسيكية، سنرى كيف ستسير الأمور".
كن جزءًا من مجتمع موتورسبورتانضمّ إلى المحادثة
شارك أو احفظ هذه القصّة
ماركو يرد على نظرية "تعمّد" فيرستابن الإبطاء في سباق هولندا
ريد بُل تردّ على تصريحات وولف العلنيّة حول رغبته بضمّ فيرستابن
تحليل السباق: كيف تمكّن فيرشتابن من مواصلة الضغط على هاميلتون في سوزوكا
مواعيد جائزة إيطاليا الكبرى 2024
هورنر يكشف عما غامرت به ريد بُل في هولندا وخسرت رهانها
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
أحدث الأخبار
هل يعود تراجع ريد بُل في الفورمولا 1 إلى جناحها الأمامي؟
كولابينتو كان جاهزًا في انتظار فرصة الفورمولا 1 مع ويليامز
سيارة الأمان بطلة أولى الحوادث خلال اختبارها على حلبة مونزا
هاكينن يرشّح مكلارين للفوز بلقب موسم 2024
برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
أبرز التعليقات