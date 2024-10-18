جميع البطولات

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

الاشتراك تسجيل الدخول

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة الولايات المتحدة الكبرى

فيرستابن: مر وقت طويل منذ أن تواجدت على البول بوزيشن

أبدى ماكس فيرستابن سعادته بعد أن أحرز البول بوزيشن للسباق القصير في أوستن، فيما يعد المرة الأولى للهولندي منذ يونيو الماضي.

ماكس فيرستابن، ريد بُل رايسينغ

ماكس فيرستابن، ريد بُل رايسينغ

الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات

أحرز ماكس فيرستابن سائق ريد بُل البول بوزيشن لينطلق أولًا في السباق القصير لجائزة الولايات المتحدة الكبرى بعد أداء قوي على حلبة أوستن تلا سلسلة من التأديات المتراجعة لسيارة العلامة النمساوية.

وكانت المرة الأخيرة التي انطلق فيها فيرستابن من المركز الأول في جائزة النمسا الكبرى في يونيو الماضي.

وتعليقًا على تلك النتيجة صرّح فيرستابن عقب حصة التصفيات السريعة قائلًا: "لقد حظينا بيوم جيد. بالطبع دومًا ما تكون التصفيات السريعة صعبة للغاية، إذ لا تعلم مطلقًا إلى أي مدى يمكنك الضغط مع السيارة".

اقرأ أيضاً:

وأضاف: "لكن السيارة عملت بشكل جيد للغاية اليوم وأنا سعيد بالتواجد على البول بوزيشن، لقد مر وقت طويل منذ المرة الأخيرة".

وتابع: "من الرائع القيادة على هذا المسار: أسفلت جديد، بعض الأسفلت القديم، ومن ثم المطبات. ليس أمرًا سهلًا على الإطلاق، لكنه ممتع".

وأكمل: "سنبذل أفضل ما لدينا في السباق القصير، لكننا نعلم بأن النقاط الأهم هي في يوم الأحد، حيث نريد بالفعل أن نقدم أداء جيدًا".

اقرأ أيضاً:

كن جزءًا من مجتمع موتورسبورت

انضمّ إلى المحادثة

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق فيرستابن يقتنص قطب الانطلاق الأوّل في اللحظات الأخيرة لسباق السبت القصير في أوستن
المقال التالي نوريس يتحسّر على لفته "الصادمة" بعد تأهّله رابعًا في تصفيات سباق أوستن القصير

أبرز التعليقات

ماكس فيرستابن
المزيد من
ماكس فيرستابن
نوريس ينطلق أولاً في سباق أوستن الرئيسي أمام فيرستابن وتصفيات كارثية لـ مرسيدس

نوريس ينطلق أولاً في سباق أوستن الرئيسي أمام فيرستابن وتصفيات كارثية لـ مرسيدس

فورمولا 1
جائزة الولايات المتحدة الكبرى
نوريس ينطلق أولاً في سباق أوستن الرئيسي أمام فيرستابن وتصفيات كارثية لـ مرسيدس
فيرستابن بعد الفوز بالسباق القصير في أوستن: "مثل الأيام الخوالي"

فيرستابن بعد الفوز بالسباق القصير في أوستن: "مثل الأيام الخوالي"

فورمولا 1
جائزة الولايات المتحدة الكبرى
فيرستابن بعد الفوز بالسباق القصير في أوستن: "مثل الأيام الخوالي"
تحليل السباق: كيف تمكّن فيرشتابن من مواصلة الضغط على هاميلتون في سوزوكا

تحليل السباق: كيف تمكّن فيرشتابن من مواصلة الضغط على هاميلتون في سوزوكا

برايم
برايم
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تحليل السباق: كيف تمكّن فيرشتابن من مواصلة الضغط على هاميلتون في سوزوكا
ريد بُل ريسينغ
المزيد من
ريد بُل ريسينغ
فيرستابن يهيمن على السباق القصير في أوستن وساينز يعمّق جراح نوريس

فيرستابن يهيمن على السباق القصير في أوستن وساينز يعمّق جراح نوريس

فورمولا 1
جائزة الولايات المتحدة الكبرى
فيرستابن يهيمن على السباق القصير في أوستن وساينز يعمّق جراح نوريس
ريد بُل: قيود "فيا" على تعديل ارتفاع مقدمة الأرضية هو لإرضاء "جنون الشك" لدى المنافسين

ريد بُل: قيود "فيا" على تعديل ارتفاع مقدمة الأرضية هو لإرضاء "جنون الشك" لدى المنافسين

فورمولا 1
جائزة الولايات المتحدة الكبرى
ريد بُل: قيود "فيا" على تعديل ارتفاع مقدمة الأرضية هو لإرضاء "جنون الشك" لدى المنافسين
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

أحدث الأخبار

ساينز يتحسّر على لفته قبل علم التصفيات الأصفر ويعوّل على الانطلاقة للمنافسة على الفوز في السباق

ساينز يتحسّر على لفته قبل علم التصفيات الأصفر ويعوّل على الانطلاقة للمنافسة على الفوز في السباق

F1 فورمولا 1
جائزة الولايات المتحدة الكبرى
ساينز يتحسّر على لفته قبل علم التصفيات الأصفر ويعوّل على الانطلاقة للمنافسة على الفوز في السباق
هاميلتون محبطٌ بعد خروجه من القسم الأوّل في تصفيات أوستن

هاميلتون محبطٌ بعد خروجه من القسم الأوّل في تصفيات أوستن

F1 فورمولا 1
جائزة الولايات المتحدة الكبرى
هاميلتون محبطٌ بعد خروجه من القسم الأوّل في تصفيات أوستن
نوريس ينطلق أولاً في سباق أوستن الرئيسي أمام فيرستابن وتصفيات كارثية لـ مرسيدس

نوريس ينطلق أولاً في سباق أوستن الرئيسي أمام فيرستابن وتصفيات كارثية لـ مرسيدس

F1 فورمولا 1
جائزة الولايات المتحدة الكبرى
نوريس ينطلق أولاً في سباق أوستن الرئيسي أمام فيرستابن وتصفيات كارثية لـ مرسيدس
"فيا" تعتمد موازنة أجورٍ لآودي في سقف نفقات موسم 2026

"فيا" تعتمد موازنة أجورٍ لآودي في سقف نفقات موسم 2026

F1 فورمولا 1
جائزة الولايات المتحدة الكبرى
"فيا" تعتمد موازنة أجورٍ لآودي في سقف نفقات موسم 2026

برايم

اكتشف محتوى برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

الاشتراك تسجيل الدخول

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط