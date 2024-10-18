فيرستابن: مر وقت طويل منذ أن تواجدت على البول بوزيشن

أحرز ماكس فيرستابن سائق ريد بُل البول بوزيشن لينطلق أولًا في السباق القصير لجائزة الولايات المتحدة الكبرى بعد أداء قوي على حلبة أوستن تلا سلسلة من التأديات المتراجعة لسيارة العلامة النمساوية.

وكانت المرة الأخيرة التي انطلق فيها فيرستابن من المركز الأول في جائزة النمسا الكبرى في يونيو الماضي.

وتعليقًا على تلك النتيجة صرّح فيرستابن عقب حصة التصفيات السريعة قائلًا: "لقد حظينا بيوم جيد. بالطبع دومًا ما تكون التصفيات السريعة صعبة للغاية، إذ لا تعلم مطلقًا إلى أي مدى يمكنك الضغط مع السيارة".

وأضاف: "لكن السيارة عملت بشكل جيد للغاية اليوم وأنا سعيد بالتواجد على البول بوزيشن، لقد مر وقت طويل منذ المرة الأخيرة".

وتابع: "من الرائع القيادة على هذا المسار: أسفلت جديد، بعض الأسفلت القديم، ومن ثم المطبات. ليس أمرًا سهلًا على الإطلاق، لكنه ممتع".

وأكمل: "سنبذل أفضل ما لدينا في السباق القصير، لكننا نعلم بأن النقاط الأهم هي في يوم الأحد، حيث نريد بالفعل أن نقدم أداء جيدًا".