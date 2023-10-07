فيرستابن: "مجازفة السباق القصير" تجعل من السباقات مملة للمتابعين

يتجه الهولندي الذي لطالما عبّر عن عدم تفضيله للسباقات القصيرة، لتحقيق لقبه العالمي الثالث على التوالي في قطر.

ويتم وضع السيارات ضمن خط الحظائر المغلق بعد التجارب الحرة الأولى خلال الجولات التي تشهد سباقات قصيرة، ما يعني أن الفرق لا تتمكن من إجراء أية تعديلات خلال التصفيات، التصفيات القصيرة والسباق القصير وكذلك سباق الأحد الرئيسي.

وفي قطر، ونظراً لتغير الحرارة الكبير ما بين حصة التجارب الحرة التي تقام في النهار وما بين التصفيات التي تقام ليلاً، فإن التحديات التي واجهت الفرق لم تكن سهلة.

حيث قال فيرستابن: "إنه تحد صعب. المسار يكون حاراً كذلك في الليل. بالطبع أقل حرارة من التجارب الحرة، لكن ليست لديك أية مؤشرات متوقعة للتصفيات وذلك يصعّب من المهمة، ويدفع الفرق للمجازفة ومحاولة التخمين".

وأردف: "بالنسبة لي ذلك مؤسف، لأنه وعلى هذه الحلبة سيكون من الرائع الحصول على عدة حصص تجارب لإعداد السيارة بالشكل الأمثل للتصفيات. كي يتمكن الجميع من استخراج الأفضل من سياراتهم".

كما أكد فيرستابن على أهمية تجهيز الإعدادات الصحيحة يوم الجمعة، الأمر الذي سيكون حاسماً للجولة بأكملها.

لكنه تكلم بوضوح حيال عدم إعجابه بصيغة السباقات القصيرة وتأثيرها على المتابعين.

فقال: "أنا أفضل الصيغة الاعتيادية. أعتقد أنها أكثر حماسة، خاصة في التصفيات حيث يمكنك أخذ السيارة إلى حدودها القصوى".

وتابع: "لطالما قلت على الدوام بأننا وحالما نكمل السباق القصير فإن الصورة العامة ستتضح لمجريات السباق الرئيسي، بالتالي بات يمكنك نوعاً ما توقع المنافسات على المسار".

وأردف: "ذلك يلغي الحماسة، إذ أتذكر حين كنت متابعاً من خارج الفورمولا واحد، ذلك الإحساس بعدم معرفة أداء السيارة على المسافات الطويلة، وإن كانت الفرق قد نجحت بوضع الإعدادات الصحيحة".

وأضاف: "ذلك يبقي على النتائج مجهولة التوقع يوم الأحد، لكن وبسبب السباق القصير فإنك تخسر كل ذلك. لأنه وفي حال لم تحصل حوادث، فإن نتائج السباق القصير ستتكرر في الرئيسي".