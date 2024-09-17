فيرستابن مثنياً على كولابينتو بعد باكو: من المؤسف أنه لن يتواجد الموسم المقبل
أثنى ماكس فيرستابن سائق ريد بُل على فرانكو كولابينتو الذي يقود مع ويليامز بديلاً عن لوغان سارجنت، وذلك أن تجاوز الأرجنتيني لبطل العالم سبع مرات لويس هاميلتون والإنهاء أمامه في سباق باكو.
فرانكو كولابينتو، ويليامز
الصورة من قبل: ويليامز
سجل كولابينتو النقاط من ثاني مشاركة له على متن سيارة ويليامز، وذلك في سباق جائزة أذربيجان الكبرى للفورمولا واحد.
وعبر كولابينتو العلم المرقط ثامناً أمام هاميلتون ليمنح فريقه نقاطاً ثمينة.
ولم يتألق الأرجنتيني الشاب في السباق وحسب، بل لفت الأنظار حين وصل للقسم الثالث من التصفيات كذلك، وهذه إنجازات لم يفلح في تحقيقها سارجنت.
وعبّر فيرستابن بطل العالم ثلاث مرات عن إعجابه بالبداية القوية لمسيرة كولابينتو المهنية، لكنه أبدى أسفه لأن هذه التأدية القوية قد لا تبقى في البطولة.
خاصة وأن عقد الأرجنتيني لا يمتدّ إلا حتى نهاية الموسم الجاري.
حيث قال الهولندي: "إنها بداية قوية جداً. لكن ليس لديه أي مقعد للعام المقبل، وذلك أمر مؤسف حقاً".
وأكمل: "على أية حال، إنه سائق جيد، وقد ترك بصمة بالفعل".
ويعتبر كولابينتو حديث العهد بالفعل في الفورمولا واحد، حتى أن هاميلتون نسي اسمه حين كان يُثني على تأديته وتأدية أوليفر بيرمان الذي قاد مع هاس في باكو.
"من الرائع رؤية موهبتين رائعتين بالفعل. قام أوليفر بعمل رائع أثناء منافسته. كانت منافسة قاسية لكن نزيهة، ولا أذكر اسم سائق ويليامز الآخر.. كولابينتو! لقد قام بعمل رائع كذلك اليوم" قال بطل العالم سبع مرات.
يشار إلى أن ويليامز قد حددت بالفعل تشكيلتها لموسم 2025 المقبل، حيث سيقود كارلوس ساينز إلى جانب أليكسندر ألبون.
ويبدو أن فرصة كولابينتو المنطقية الوحيدة المتبقية تتمحور حول آودي، التي ما زالت تبحث عن زميل لـ نيكو هلكنبرغ.
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