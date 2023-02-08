فيرستابن متفائل بخصائص التوجيه الجديدة على إطارات 2023

معروف عن سائق ريد بُل تفضيله قسمًا أماميًا حادًا، حيث أنه لا يعتريه قلق حيال أن تكون سيارته صعبة المزاج من القسم الخلفي.

وتلك الصفة تعاكس ما بدأ به موسم 2022، بفضل الوزن الزائد لسيارة ريد بُل وخصائص صعوبة الانعطاف للجيل الأخير من إطارات بيريللي.

وبينما عملت ريد بُل بجد من أجل معالجة مشكلة الوزن، وحققت تقدمًا سريعًا بدءًا من جائزة إيميليا رومانيا الكبرى، فقد كان ما يزال هنالك مجال للتحسن في نهاية الموسم.

مع ذلك، يأمُل فيرستابن بأن يحصل على قسم أمامي أكثر قوة على سيارته بمساعدة ما عالجته بيريللي في طبيعة صعوبة الانعطاف على تركيباتها في 2022 مع الإطارات الجديدة لهذا العام.

والهدف هو تعديل بسيط في التوازن للمساعدة في جعل السيارات أقل استجابة لصعوبة الانعطاف.

وعند سؤاله عما إذا ستساعده التغييرات الجديدة على الإطارات - والتي اختبرها في تجارب أبوظبي - في أن يصل إلى الوضع المفضل له، قال فيرستابن أنه متفائل.

وأضاف: "نعم، المشكلة الكبيرة العام الماضي لم تكن على الإطارات تحديدًا، كانت وزن السيارة بشكل أساسي".

وتابع: "كان الوزن زائدًا بشكل كبير وذلك تسبب بسلوك كسول على القسم الأمامي، حيث بدأت السيارة تصبح أكثر مرونة بمجرد أن تخلصنا من ذلك الوزن الزائد".

وأكمل: "السيارة ستكون سريعة بهذه الطريقة، كونني لم أجلس مطلقًا داخل سيارة مع صعوبة في الانعطاف وكانت سريعة خلال كامل مسيرتي".

وأردف: "أعتقد بأن إطارات بيريللي الجديدة شهدت تحسنًا بسيطًا. اختبرناها بالطبع بشكل كامل فقط في أبوظبي، ولكن علينا أن نراها على كل حلبة كذلك لنرى إذا ما ستعمل في كل مكان. لكنني واثق بأن كل الأمور ستسير في الوجهة الصحيحة".