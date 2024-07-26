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فورمولا 1 جائزة بلجيكا الكبرى

فيرستابن متشائم من فرص الفوز في سبا

لا يعتقد ماكس فيرستابن سائق ريد بُل أنه يمتلك فرصة تحقيق الفوز في سباق جائزة المجر الكبرى للفورمولا واحد على حلبة سبا-فرانكورشان.

خلدون يونس
خلدون يونس
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

يتجه فيرستابن لتلقي عقوبة التراجع عشرة مراكز على شبكة انطلاق السباق لحصوله على محرّك احتراقٍ داخلي جديد، ويأتي ذلك بعد سلسلة متتالية من السباقات الصعبة.

وحين سُئِل حول السباق، أجاب الهولندي: "سنعرف يوم الأحد كم مركزاً بوسعنا التعويض. لكن بعض الحلبات أفضل من غيرها في هذا الصدد".

وأكمل: "مثلاً، لا تريد التعرض لعقوبة التراجع على حلبة شوارع، لذا ربما من الأفضل تلقي العقوبة هنا".

وحين سُئِل إن كان ذلك سيشكل عائقاً بالنسبة له، ردّ فيرستابن: "ربما نعم. خاصة بالنظر إلى السباقات الأخيرة التي لم نكن فيها الأسرع".

وأضاف: "لا أعتقد أننا نمتلك فرصة الفوز مع عقوبة التراجع عشرة مراكز".

وتابع: "مع ذلك، قد ينقلب كل شيء رأساً على عقب في غضون دقائق".

واسترسل: "بالتالي علينا التحلي بذهنية منفتحة وتقديم أفضل ما بوسعنا. وهذا ما سنحاول القيام به".

واستكمل: "حالياً، لا أعلم مستوى تنافسيتنا. سنرى كيف ستتعامل الإطارات مع الإسفلت الجديد في بعض الأماكن".

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واستطرد: "هناك الكثير من المجاهيل من بينها الظروف الجوية. هناك الكثير من الأمطار المتوقعة يومي الجمعة والسبت، بالتالي علينا الانتباه من الظروف الجوية وتحقيق التقدم خلال الجولة لنرى مستوانا التنافسي".

ويتوقع فيرستابن أن تشتد معركة اللقب في حال تواصلت هيمنة مكلارين.

فقال: "إن واصلوا امتلاك سيارة مهيمنة وواصلوا تحقيق الانتصارات، حينها بالطبع ستشتعل معركة اللقب".

وأكمل: "لكن علينا التركيز على أنفسنا لأنني أعتقد أننا قادرون على التحسن لناحية أداء السيارة".

واختتم: "هذا ما أركز عليه. بالطبع لدينا معركة المصنعين كذلك، وبالتالي علينا التركيز على الاستراتيجية أولاً".

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