فيرستابن متشائم حيال نقاط ضعف سيارة ريد بُل 2024
عبّر ماكس فيرستابن سائق ريد بُل عن تشاؤمه إزاء مشاكل سيارته التي تجلت بشكل واضح في سباق جائزة موناكو الكبرى للفورمولا واحد من موسم 2024 الجاري.
الصورة من قبل: محتوى ريد بُل
تأهل فيرستابن سادساً في التصفيات لينهي السباق بنفس المركز على الحلبة العريقة، أما زميله سيرجيو بيريز فقد فشل في الوصول للقسم الثاني وانسحب من السباق بعد حادثة عنيفة جمعته بسيارتي هاس في اللفة الافتتاحية.
ويأتي ذلك بعد جولة صعبة في إيمولا، حيث اضطر الفريق للبحث عميقاً لحلّ المشكلة قبل التصفيات، بينما نجح الهولندي في إبقاء لاندو نوريس سائق مكلارين خلفه أثناء عبور خط النهاية.
وكان نوريس قد فاز في ميامي، بينما خسرت ريد بُل سباقاً كذلك في أستراليا لصالح كارلوس ساينز سائق فيراري.
وعزّزت موناكو نقاط ضعف السيارة، خاصة لناحية الحفف الجانبية التي كلّفت الفريق مزيداً من الأداء.
ويبدو أن نقاط الضعف هذه متواصلة من سيارة الموسم الماضي التي هيمنت على كامل السباقات ما عدا سنغافورة، ولم تحلّ بشكل كامل حتى الآن، حيث عبّر الهولندي عن تشاؤمه من ذلك.
فقال: "إنها مشكلة أساسية، لا يمكن حلها في عدة أسابيع".
وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان ذلك يعني مشكلة في الهيكل لن تُحل قبل الموسم المقبل، أجاب: "علينا فهمها، لأنه من الواضح أننا لا نفهمها".
وأكمل: "لكننا سنعمل بجدّ لحل المشكلة ومن ثم نحاول التخلص منها. لا أعلم إن كان بوسعنا حلها هذا الموسم، لكن نأمل حلها الموسم المقبل".
ومع اقتراب مكلارين وفيراري بشكل واضح، فإن ريد بُل لن تتمكن من الإفلات بمشاكلها هذه المرة أو تكرار هيمنتها الكاملة كما فعلت العام الماضي.
"هناك بالتأكيد حلبات لا تناسبنا ضمن الروزنامة" قال فيرستابن.
وأكمل: "أي مسار يضمّ مطبات أو حففاً جانبياً مرتفعة - مثل حلبات الشوارع - سيكون صعباً علينا بعض الشيء، وعلينا فهم ما يجري".
لكن بطل العالم ثلاث مرات يرى أن هناك حلبات أخرى ستكون مناسبة كذلك، مثل برشلونة.
حيث أضاف: "هناك بعض السباقات التي ستناسب سيارتنا أكثر. لكن علينا مواصلة العمل".
واختتم: "هناك اتجاه واضح أعتقد أننا نفقد فيه الكثير من الأداء، بالتالي في حال أصلحناه، فستصبح السيارة أفضل على جميع الحلبات".
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: صور موتورسبورت
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