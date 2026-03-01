فيرستابن: متابعة الفورمولا 1 ستصبح أصعب على الجماهير في 2026

شهدت شعبية الفورمولا 1 ارتفاعًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، مدعومة بالفيلم الذي يحمل اسم البطولة وبطولة النجم براد بيت، إضافة إلى سلسلة نتفليكس "قد للنجاة". لكن القوانين التقنية المجددة لعام 2026، والتي تضع تركيزًا أكبر بكثير على إدارة الطاقة، قد تجعل الرياضة أكثر تعقيدًا من حيث الفهم والمتابعة، بحسب سائق فريق ريد بُل ريسينغ.

وخلال يوم الإعلام الخاص بمنصة "فيابلاي"، سُئل فيرستابن عمّا سيلاحظه المشجعون وسط كل هذه التغييرات، فأجاب: "سيكون من الصعب متابعته وشرحه. هذا هو الأمر الأساسي. في النهاية لا تزال سيارة فورمولا 1، سيارة سباق، وسنخوض التجارب التأهيلية والسباقات كالمعتاد. لكن الأمر سيتطلب بعض الوقت ليتأقلم الجميع معه."

وأضاف: "حتى من ناحية التجاوز، لا أملك فكرة واضحة حتى الآن كيف ستسير الأمور. لا تزال هناك الكثير من علامات الاستفهام بالنسبة لنا جميعًا. ومن جهة أخرى، هذا ما يجعله مثيرًا للاهتمام أيضًا، لأنه يمنحك سببًا للمتابعة."

وعن التأثير الشخصي عليه كسائق، أوضح: "لديك مقدار معين من الطاقة يمكنك استخدامه خلال اللفة، ثم يعتمد الأمر على قوة محركك وكفاءة سيارتك على الخطوط المستقيمة. هناك عناصر كثيرة يجب أن تجتمع معًا".

وأردف: "لكن بما أن الجميع سيفتح الأجنحة على الخطوط المستقيمة، فإن أسلوب التجاوز والدفاع سيكون مختلفًا. السؤال هو: كم من طاقة البطارية يمكنك استخدامه في تلك اللحظة، وهي أيضًا محدودة. هذه كلها أمور لا تزال غير واضحة لنا."

وكان فيرستابن قد انتقد بالفعل توجه الفورمولا 1 لعام 2026 خلال اختبارات ما قبل الموسم في البحرين، وأعاد خلال حديثه التساؤل عمّا إذا كانت البطولة قد اختارت المسار الصحيح مع هذه اللوائح الجديدة.

وعندما سُئل إن كان من المثير على الأقل تجربة أسلوب قيادة جديد، حيث قال: "أي شيء تقوده عند الحد الأقصى يكون صعبًا، سواء كانت سيارة فورمولا 1 أو سيارة جي تي أو حتى سيارة طريق. لكن بعض الأشياء تكون ممتعة أكثر من غيرها. والطريقة التي نحاول بها حاليًا شرح الأمور للمشاهد العادي – وحتى عندما أنظر إلى البيانات – أتساءل: هل هذا فعلًا ما نريده؟".

وأكد أن مسألة التكيف مع أسلوب قيادة مختلف ليست المشكلة، بل مدى الاستمتاع به، وقال في هذا الصدد: "هل هو الأسلوب الأكثر متعة؟ لا، ليس كذلك".

وأضاف: "بالنسبة لي، الأمر لا يتعلق بالنتائج. في النهاية يجب أن يظل ممتعًا، ويجب أن تستمتع بما تفعله. حتى لو كنت الأفضل في عملك، سواء كان سباق السيارات أو أي شيء آخر، يجب أن تستمتع بالذهاب إلى العمل. إذا لم تستمتع بعملك، فلن يستمر الأمر طويلًا. أعتقد أن هذا ينطبق على الجميع. لن يكون الأمر جميلًا إذا لم تستمتع بأداء عملك."

وكان بطل العالم قد ألمح خلال اختبارات ما قبل الموسم إلى أن اللوائح الجديدة لا تشجعه بالضرورة على إطالة مسيرته في الفورمولا 1.