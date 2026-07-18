فيرستابن: ما كنت لأنطلق من الصف الأول لولا مساعدة حجار

استغل فريق ريد بُل وجود حجار في القسم الثالث من التجارب التأهيلية، رغم علمه بأنه سينطلق من مؤخرة الشبكة بسبب عقوبات تغيير مكونات وحدة الطاقة، ليمنح فيرستابن أفضلية السحب الهوائي في المقطع الأخير من الحلبة.

وقال فيرستابن: "كان توازن السيارة جيدًا طوال عطلة نهاية الأسبوع بشكلٍ عام".

وأضاف: "أعتقد فقط أننا أبطأ قليلًا على الخطوط المستقيمة، لكن السيارة كانت ضمن نافذة الأداء المناسبة، وكنا نحاول فقط تحسين بعض التفاصيل، وكان الأمر نفسه في التجارب التأهيلية."

وأوضح بطل العالم أن الفريق وصل إلى مرحلة لم يعد بالإمكان فيها استخراج المزيد من الزمن من السيارة.

وقال: "في مرحلة ما وصلنا إلى حد لم يعد هناك الكثير من الزمن الذي يمكن استخراجه من السيارة. كل لفة كنت أقودها كانت أسرع قليلًا من السابقة، لكن عندما تكون المنعطفات تُؤخذ بأقصى سرعة ممكنة، فلا يعود هناك وقت إضافي يمكن كسبه."

وأضاف: "ربما علينا مراجعة ذلك، وربما أصبحت السيارة سهلة أكثر من اللازم في المنعطفات السريعة، لا أعلم".

وأشار فيرستابن إلى أن مساعدة حجار في المحاولة الأخيرة كانت العامل الفارق في احتلاله المركز الثاني على الشبكة.

وقال: "كانت السيارة جيدة، ثم ساعدني إسحاق كثيرًا في القسم الثالث من خلال السحب الهوائي، ولهذا السبب أجلس هنا الآن. لولا ذلك لكنت بسهولة في المركز السادس."

وأضاف: "الفوارق خلفي كانت متقاربة جدًا، لذلك أشكره على ذلك. أعتقد أننا، كفريق، قمنا بكل ما نستطيع."

وخلال المؤتمر الصحفي بعد التجارب التأهيلية، علق فيرستابن مازحًا على اقترابه الشديد من سيارة حجار في المحاولة الأخيرة.

وقال: "كنت بأقصى سرعة، ولو اقتربت أكثر لكنت دفعت سيارته إلى الأمام! لقد قام بعمل رائع. في البداية قلت لنفسي: يا إلهي، لقد اقتربت كثيرًا، لكن في النهاية سار كل شيء على ما يرام حتى المنعطف الأخير. كان الأمر قريبًا جدًا، لكنني كنت أثق به".

من جانبه، أوضح حجار أن محاولة السحب الهوائي الأولى لم تسر كما خُطط لها بسبب اضطراب نظام إدارة الطاقة بعد أن اضطر إلى رفع قدمه عن دواسة الوقود لإفساح المجال أمام فيرستابن.

وقال: "الصعوبة تكمن في توقع الطريقة التي ستتصرف بها وحدة الطاقة، لأنه عندما ترفع قدمك عن دواسة الوقود عند الخروج من المنعطف 14، يصبح النظام مرتبكًا لأنك تباطأت من دون سبب واضح، وبالتالي يختلط الأمر على البرنامج."

وأضاف: "في المحاولة الأولى كانت لدي طاقة أكبر من اللازم، ولذلك ابتعدت عنه."

وأكمل: "أما في المحاولة الثانية فلم تكن لدي طاقة كافية، بل كان هو يقترب مني، ولم أتمكن من منحه السحب الهوائي طوال القطاع الأخير، ولذلك كان من الصعب جدًا تقدير المسافة المناسبة".