فيرستابن ما زال "غير معجب على الإطلاق" بصيغة السباقات القصيرة

بدءاً من جولة باكو، التي تضم أولى السباقات القصيرة لهذا الموسم، ناقشت الفرق تعديلات على صيغة الجولات التي تضم سباقات قصيرة، حيث بات لكل سباق قصير تصفياته الخاصة.

الصيغة الجديدة، والتي لم يتم وضع التفاصيل النهائية عليها بعد، حصلت على دعم جيد من قبل جميع الأطراف، ما يعني بأن نتائج السباق القصير لن تؤثر على ترتيب السباق الأساسي، وبالتالي لم يعد لدى السائقين ما يخشونه خلال خوض منافسات السباقات القصيرة.

لكن فيرستابن ما زال غير معجب على الإطلاق بالسباقات القصيرة، حيث أكد بأنها لا تضيف إلا المزيد من التوتر على الفرق ضمن روزنامة ممتلئة بالفعل.

فقال: "لست معجباً بها على الإطلاق. أعتقد أننا نقوم بكل هذه الأمور بالتالي تصبح الجولات ممتلئة بالتوتر ضمن روزنامة تضم الكثير من السباقات بالفعل".

وأكمل: "أعتقد أن هذه ليست الطريقة الصحيحة. أتفهم بالطبع أنهم يريدون تقديم المزيد من الحماس، لكن أعتقد ربما عليهم تقليص الجولات، ربما سباقاً واحداً فقط يوم السبت، وسباقاً يوم الأحد (ضمن أسبوع مختلف)".

وأردف: "نحن نتجه إلى مواسم ستضم في مرحلة ما 24 - 25 سباقاً، وفي حال بدأنا بإضافة المزيد، فإن ذلك لا يضيف أية قيمة برأيي. أنا لا أستمتع بها".

بالمقابل، أوضح فيرستابن أن السباقات القصيرة لا تتماشى مع جوهر الفورمولا واحد، حيث يعتقد بأن جودة العرض ستتحسن تلقائياً حالما تتقارب مستويات الفرق.

فقال: "حتى وإن غيرنا الصيغة، لا أعتقد أنها تتوافق مع جوهر الفورمولا واحد. الفورمولا واحد تتعلق باستخلاص كل ما يمكن خلال التصفيات ومن ثم تقديم سباقات رائعة يوم الأحد، سباقات جيدة طويلة".

وأكمل: "هذا هو جوهر الرياضة ولا أفهم أو لا أعلم لمَ يتوجب تغيير هذه الصيغة. رفع الحماسة يتعلق بتقارب مستويات السيارات من بعضها البعض، وتنافس المزيد من الفرق على الانتصارات. أعتقد أن هذا ما يجعل العرض رائعاً وبطريقة طبيعية".

واختتم: "إن كانت لدينا 6 أو 7 فرق تتنافس على الفوز فسيكون ذلك جنونياً. حينها لسنا بحاجة لتغيير أي شيء حقاً".