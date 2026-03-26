فيرستابن مانعًا صحفيًا بريطانيًا من الحضور: "لن أتحدث قبل أن يغادر"

لم يُخفِ ماكس فيرستابن خلال السنوات الأخيرة استياءه من وسائل الإعلام البريطانية في الفورمولا 1، إذ يرى أنّها منحازة ضده بشكل هيكلي، لكن من النادر أن يلجأ الهولندي إلى مواجهة مباشرة.

لكن في سوزوكا، اتخذ فيرستابن خطوة غير معتادة عندما رفض التحدث خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق الحدث إلى أن غادر أحد الصحفيين الحاضرين – جيلز ريتشاردز من صحيفة ذا غارديان – القاعة، قائلًا: "لن أتحدث قبل أن يغادر".

ويُفهم أنّ انزعاج فيرستابن يعود إلى المؤتمر الصحفي الذي أعقب سباق جائزة أبوظبي الكبرى العام الماضي، السباق الذي خسر فيه لقب بطولة السائقين بفارق نقطتين فقط بعد عودة قوية في نهاية الموسم. وخلال ذلك المؤتمر، سأل ريتشاردز فيرستابن عمّا إذا كان يندم على حادثة الاصطدام مع جورج راسل في جائزة إسبانيا الكبرى، والتي نال بسببها عقوبة عشر ثوانٍ تسببت في تراجعه خمسة مراكز في الترتيب النهائي، ليحصد نقطة واحدة بدلًا من عشر نقاط.

وردّ فيرستابن حينها بانفعال: "أنتم تنسون كل الأمور الأخرى التي حدثت خلال موسمي".

وأضاف: "الشيء الوحيد الذي تذكرونه هو برشلونة. كنت أعلم أنّ هذا السؤال سيأتي. أنت تبتسم ابتسامة سخيفة الآن".

وتابع: "لا أعلم. نعم، هذا جزء من السباقات في النهاية. تتعلم من التجربة. تتكوّن البطولة من 24 جولة. كما أنّني تلقيت الكثير من هدايا عيد الميلاد المبكرة في النصف الثاني من الموسم، ويمكنكم أيضًا التشكيك في ذلك".

ويُعد الحديث عن تحيّز وسائل الإعلام موضوعًا شائعًا في النقاشات عبر الإنترنت، رغم أنّ من يطرحون هذه الآراء غالبًا ما يقعون بدورهم في فخ الانحياز. ومع ذلك، واصل فيرستابن الشكوى مرارًا من أنّه يمتلك "جواز السفر الخطأ" كي يُعامل بإنصاف من بعض وسائل الإعلام.

وفي عام 2022، قاطع الهولندي لفترة وجيزة شبكة سكاي سبورتس فورمولا 1 بعدما صرّح أحد محلليها بأنّ لويس هاميلتون "تعرّض للسرقة" في ختام بطولة العالم لعام 2021 المثير للجدل.

ولا تزال ظروف جائزة أبوظبي الكبرى 2021، حين فشل مدير السباق آنذاك مايكل ماسي في اتباع الإجراءات الصحيحة لإعادة انطلاق السباق بعد دخول سيارة الأمان، تثير انقسامًا واسعًا داخل مجتمع مشجعي الفورمولا 1.

وقد أقر تحقيق الاتحاد الدولي لاحقًا بأنّ "خطأً بشريًا" كان السبب وراء إعادة الانطلاق قبل لفة واحدة من رفع العلم الشطرنجي بدل إنهاء السباق خلف سيارة الأمان.

ومنذ ذلك الحين، واصل فيرستابن التأكيد على أنّ تغطية الحوادث على الحلبة التي يكون طرفًا فيها تميل غالبًا ضده.

وقال بعد تتويجه بلقبه العالمي الرابع في قطر عام 2024، خلال صراع بطولة هيمنت عليه نقاشات أسلوب القيادة عقب عدة احتكاكات مع سائق مكلارين لاندو نوريس: "المشكلة في الفورمولا 1 أنّ 80 إلى 85 بالمئة من وسائل الإعلام بريطانية".

وأضاف: "شعرت بأنّ بعض الأمور التي كُتبت عني لم تكن عادلة".

ورغم أنّ هذه الواقعة الأخيرة تبدو بسيطة ظاهريًا، فإنّها تُظهر أنّ الحساسية لا تزال قائمة بشأن جائزة إسبانيا الكبرى 2025 والتكلفة التي ترتبت عليها في نهاية المطاف.