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فيرستابن مازحًا بشأن صدارة أنتونيللي في الفورمولا 1: "ماذا تتوقعون؟ أنا بالتأكيد لن أعود للمنافسة"

قال فيرستابن إن أنتونيللي لا ينبغي أن يفكر في لقب الفورمولا 1 الوشيك رغم فارقه الكبير في صدارة البطولة، لكنه أقر بأن أي تهديد في السباقات المتبقية لن يأتي منه.

منشور:
أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس وماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس وماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: سيمون غالاوي

مع تبقي ثماني أو تسع عطلات نهاية أسبوع للسباقات - بحسب ما سيحدث في الجولات المقامة في الشرق الأوسط في نهاية العام - أصبح كيمي أنتونيللي في موقع قوي لحصد أول ألقابه العالمية في الفورمولا 1، وهو ما سيجعله أيضًا يحل مكان سيباستيان فيتيل كأصغر بطل للعالم على الإطلاق.

وبعد فوز أنتونيللي في مدريد، لم يعد بإمكان زميله جورج راسل أن يصبح بطلًا للعالم في سيناريو يفوز فيه البريطاني بكل السباقات بينما ينهي أنتونيللي كل سباق في المركز الثاني. وبعبارة أخرى، لم يعد راسل يملك مصيره بالكامل بين يديه، وهو ما دفعه إلى إخبار وسائل الإعلام يوم الأحد بأنه لم يعد يشعر بأنه ضمن المنافسة.

أما أنتونيللي، فلا يريد التفكير حتى الآن في إمكانية الفوز بلقب العالم، ورغم أن ذلك قد يبدو مبتذلًا، فإن هذه هي العقلية التي ينبغي للسائق الإيطالي الشاب أن يتحلى بها وفقًا لمن يعرفون جيدًا ما يتطلبه الأمر، وهما ماكس فيرستابن ولاندو نوريس.

وعندما سُئل السائقان عن النصيحة التي يمكن أن يقدماها لأنتونيللي خلال الأسابيع الحاسمة من الموسم، تدخل سائق مرسيدس نفسه على الفور وقال: "حسنًا، أعتقد أنهم سيأملون في العودة للمنافسة"

لكن فيرستابن سارع إلى الرد مازحًا: "أنا بالتأكيد لن أعود للمنافسة".

وفي العام الماضي، نجح فيرستابن بالفعل في قلب فارق كبير من خلال الصعود إلى منصة التتويج في كل جائزة كبرى بعد العطلة الصيفية، لكن الهولندي يدرك أن الواقع مختلف تمامًا هذه المرة. ولم يعد بإمكان فيرستابن سوى استهداف تحقيق انتصار محتمل في أحد السباقات. وفي حال فشله في الفوز بأية جائزة كبرى هذا العام، فستكون هذه المرة الأولى منذ موسمه الأول في 2015 التي لا يصعد فيها إلى العتبة الأولى من منصة التتويج.

أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس

أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس

الصورة من قبل: صور غيتي

أما عن نصيحته لأنتونيللي، فأوضح فيرستابن أن على سائق مرسيدس مواصلة العمل بالطريقة نفسها بشكل أساسي، من دون النظر كثيرًا إلى ترتيب البطولة.

حيث قال: "كيمي يحتاج فقط إلى الاستمرار فيما يفعله. أعني، إنه أمر رائع، وكل شيء يسير بشكل جيد للغاية".

وأضاف: "لا ينبغي له أن يضع نفسه تحت ضغط كبير بسبب ذلك، ولا أعتقد أنه يفعل. إنه يواصل تقديم الأداء، ويتمتع بالثقة، ويكتسب المزيد والمزيد من الخبرة. لا يزال شابًا ولا يزال في بداية مسيرته، لكنه يحلق بالفعل. كل شيء يسير بشكل رائع".

وتابع: "لا ينبغي له أن يعقد الأمور أكثر من اللازم، وهو لا يفعل ذلك. لديه الكثير من الأشخاص الجيدين من حوله، الذين يعرفون ما يحتاج إليه، ولذلك كل شيء يسير على ما يرام".

وبحسب نوريس، لا ينبغي لمنافسي أنتونيللي تقديم المزيد من النصائح المفيدة له، إذ سيكون السائق الإيطالي البالغ من العمر 20 عامًا منافسًا قويًا في الصراع على لقب العالم ليس هذا العام فحسب، بل في المواسم المقبلة أيضًا.

إذ قال سائق مكلارين: "إنه يتصدر بفارق 80 نقطة لأنه يقدم عملًا مذهلًا. إنه يتفوق على زميل أكثر خبرة بكثير، وهو زميل جيد، لذلك لا أريد أن أقدم له أية نصيحة لأنه يقدم أداءً جيدًا بشكل مخيف - وقد أتم عامه العشرين للتو. إنه أمر مذهل للغاية".

وأردف: "أعتقد أنه من الرائع رؤية شخص صغير في السن يقدم هذا الأداء المذهل، وعلى الأرجح يمضي قدمًا ويفوز بالبطولة. لقد كان مثيرًا للإعجاب منذ السباق الأول هذا العام، وارتكب أخطاء قليلة جدًا. إنه لا يقود وكأنه في موسمه الثاني في الفورمولا 1، هذا مؤكد".

واختتم: "ستكون هناك سنوات عديدة جدًا أخرى نتنافس فيها، وأنا متحمس للمزيد. آمل أن يبدأ ذلك هذا العام بالفعل، وأنا متحمس أيضًا لأن نخوض جميعًا المزيد من السباقات في المستقبل. أتطلع إلى ذلك".

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