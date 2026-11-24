فورمولا 1 جائزة لاس فيغاس الكبرى

فيرستابن مازحًا: آخر مرة فزت فيها بسباق مشابه لجائزة لاس فيغاس الكبرى كانت في "ماريو كارت"

شبّه سائق ريد بُل معارك عامل السحب على المقطع المستقيم في لاس فيغاس بلعبة السباقات الشهيرة من نينتندو

ليديا مي

منشور: 24-11-2026

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ماكس فيرستابن، ريد بُل

الصورة من قبل: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

موتورسبورت بولز واتش



لمشجّعي ريد بُل. واصلوا متابعة ريد بُل ريسينغ، مع الأخبار، وتحديثات السائقين، والمعلومات التقنيّة وتحليلات السباقات من ميلتون كينز.

قال بطل العالم أربع مرات في الفورمولا 1، ماكس فيرستابن، إن آخر مرة فاز فيها بسباق مشابه لجائزة لاس فيغاس الكبرى كانت عندما كان يلعب "ماريو كارت".

ونجح سائق ريد بُل في تحويل انطلاقه من البول بوزيشن إلى تحقيق انتصاره الخامس والسبعين في سباقات الجائزة الكبرى، والثالث له في لاس فيغاس، خلال سباق شهد 352 عملية تجاوز و35 تغييرًا في الصدارة.

وعندما سُئل خلال المؤتمر الصحفي بعد السباق عن آخر مرة فاز فيها بسباق مشابه، تردد السائق الهولندي في الإجابة في البداية، قبل أن يقول: "ربما لا ينبغي لي قول ذلك. ربما لا ينبغي لي فعلًا. أتذكر أنني فزت بسباق مشابه عندما كنت ألعب ماريو كارت".

وأضاف: "أحيانًا تتراجع إلى الخلف وتحصل على عامل السحب، وهناك نوع من آلية اللحاق بالمتصدرين، كما تعلمون. فعندما تتراجع إلى الخلف، تصبح سرعتك أكبر دائمًا. لذلك كانت تلك آخر مرة شعرت فيها بشيء مشابه".

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: James Sutton / LAT Images via Getty Images

وتعرض سائق ريد بُل للتجاوز مرارًا من أجل انتزاع الصدارة، وكان ذلك في الغالب على يد جورج راسل سائق مرسيدس، لكنه كان يرد في كل مرة. ورغم نجاحه في استعادة الصدارة، لم يتمكن من توسيع الفارق والابتعاد عن المجموعة التي كانت تلاحقه.

وقال فيرستابن، تعليقًا على طبيعة المعارك: "كان الأمر ببساطة مزيجًا من عامل السحب وتوزيع الطاقة. وبالطبع، عندما تكون ضمن ثانية واحدة من السيارة أمامك، يكون وضع التجاوز متاحًا أيضًا، وهذا يمنحك قوة كبيرة هنا. لذلك لم يكن بإمكانك الابتعاد".

وعندما سُئل عما إذا كان قد استمتع بالسباق على شوارع لاس فيغاس، فصل فيرستابن بين وجهة نظر السائق ووجهة نظر المتفرج، قائلًا: "عندما أنظر إلى الأمر من منظور شغفي بالسباقات، فالإجابة لا. أما عندما تنظر إليه باعتباره عرضًا للمتفرج، فالإجابة نعم. لقد استمتعت بعمليات التجاوز المضاد وكل شيء، لكنني أفضل النظر إلى الأمر بعقلية متسابق".

ولم يرفع السباق معدل نبضه كثيرًا، إذ أوضح: "حتى معدل ضربات قلبي لم يكن مرتفعًا، ولم أشعر بالتوتر على الإطلاق. لا أعرف السبب، لكنه بدا وكأنني أتجول بهدوء على الحلبة، وأحاول فقط استخدام البطارية عندما يكون ذلك مناسبًا أو الدفاع عن موقعي. لكن من أجل العرض، وعندما تنظر إلى السباق من الخارج، فمن المحتمل أن يعجبك".

ويحتل فيرستابن حاليًا المركز الثاني في ترتيب السائقين. وكان كيمي أنتونيللي سائق مرسيدس قد حسم اللقب في جائزة المكسيك الكبرى، لكن الصراع على المركز الثاني سيستمر حتى جائزة قطر الكبرى المقبلة. ويتقدم فيرستابن بفارق 37 نقطة على لويس هاميلتون، صاحب المركز الثالث. ويحتل جورج راسل ولاندو نوريس المركزين الرابع والخامس على التوالي، برصيد 264 نقطة لكل منهما.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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