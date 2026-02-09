يرتبط ماكس فيرستابن بعلاقة شخصية خاصة مع مايكل شوماخر من خلال عائلته.

فقد كانت العائلتان تعرفان بعضهما جيداً، لأن والده، "يوس" فيرستابن، كان زميل مايكل شوماخر في فريق بينيتون عام 1994.

ومنذ صغره، فضّل فيرستابن التعبير عن علاقته بشوماخر من خلال إنجازاته على الحلبة بدلاً من الكلمات.

لذلك، سُئل عمّا إذا كان يرى أي أوجه تشابه بينه وبين السائق الألماني الأسطوري.

وقال فيرستابن: "نعم، سواء على الحلبة أو في حياتي الخاصة".

وأكمل: "كان مايكل شوماخر سائقاً يعمل بلا كلل ويقدم كل ما لديه".

وأردف: "لم يكن يهمه كيف كانت تسير الأمور معه، الأمر الوحيد الذي كان يهمه هو الفوز. كان مركزاً بالكامل على الحلبة، تماماً مثلي".

وأضاف: "لكن في المنزل، كان يمنح عائلته أيضاً الاهتمام والرعاية اللازمين".

وأشار فيرستابن إلى أن هدفه لا يتمحور حول تحقيق 7 ألقاب عالمية، رغم أنه جمع أربعة حتى الآن.

فقال: "يجب أن أقول أنه بعد أكثر من 230 سباقاً، فإن هدفي بالتأكيد ليس مطاردة إنجاز تحقيق سبعة ألقاب عالمية".

واختتم: "لا شيء أهم بالنسبة لي من عائلتي وأطفالي. الدافع الحقيقي هو ما تجده داخل جدران منزلك الأربعة".