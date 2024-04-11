فيرستابن ليس من محبي خطط المكوّنات الانسيابيّة النشطة لموسم 2026

في ظلّ مواصلة "فيا" جهودها لإكمال قوانين السيارات الجديدة لموسم 2026 وما بعده، كشف موقعنا "موتورسبورت.كوم" في وقتٍ سابقٍ من هذا الأسبوع عن بعض الاكتشافات المثيرة للقلق من أنظمة المحاكاة التي دفعت إلى مراجعة حول كيفيّة عمل المكوّنات الانسيابيّة النشطة في سيارات الفورمولا واحد الجديدة.

وفي حين أنّ الدراسات الأوليّة ركّزت على الاقتصار على جعل الجناح الخلفي المكوّن المتحرّك الوحيد، فقد تقرّرت الآن الحاجة لجعل الجناح الأمامي قابلًا للتعديل كذلك من أجل أسباب متعلّقة بالتوازن الانسيابيّ.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن أظهرت المحاكات خطرًا عاليًا لانزلاق السيارات عندما يتواجد الجناح الخلفي في الوضع منخفض الجرّ.

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن رأيه في خطط 2026، قال فيرشتابن: "لست متأكّدًا من أنّ علينا سلك تلك الوجهة، لكن هذا ما يبدو عليه الوضع في الوقت الحاضر. آمل أن نتمكّن من تحسين مختلف هذه الجوانب".

وأضاف: "بالنسبة لي فإنّ الأمر الأهم هو محاولة الدفع لخفض أوزان السيارات، وتحسينها عوضًا عن السعي وراء مختلف هذه الأدوات والخدع لمحاولة المساعدة في التجاوزات واتّباع السيارات لبعضها البعض. هناك طريقة لفعل ذلك بالتأكيد".

كما أنّ المكوّنات الانسيابيّة المتحرّكة أصبحت عاملًا أساسيًا بالنظر إلى أنّ تصميم سيارات 2026 يحتاج للتعويض عن خصائص الأداء الخاصة بوحدات الطاقة الجديدة.

إذ أنّ الاقتسام 50/50 المزمع بين محرّك الاحتراق الداخلي والبطارية يعني أنّ الطاقة الإجماليّة ستنخفض وقد تتراجع عند الوصول إلى نهاية الخطوط المستقيمة.

لهذا السبب ترغب "فيا" باستخدام الأجنحة في وضع الارتكازيّة العالية في المنعطفات قبل الانتقال إلى وضعٍ منخفض الجرّ في الخطوط المستقيمة للمساعدة على صعيد السرعة القصوى.

وقال فيرستابن: "بالنظر إلى حزمة المحرّك التي تمّ اختيارها، فإنّهم بحاجة لخلق السرعة القصوى عندما تنفد البطاريّة".

وأضاف: "سيكون الوضع أفضل في بعض الحلبات، لكنّنا سنكون على الحافة في أخرى. بالطبع سيُحاول البعض دحض حججي، لكنّني أعتقد بأنّنا سنكتشف في 2026".

كما شاطره كارلوس ساينز الإبن سائق فيراري الرأي قائلًا: "أعتقد بأنّ هذا كلّه نتيجة قوانين المحرّكات".