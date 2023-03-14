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فيرستابن: "ليس من المفاجئ" أن تنسخ الفرقُ تصميم سيارة ريد بُل

يرى ماكس فيرستابن سائق ريد بُل أنه "ليس من المفاجئ" في موسم 2023 للفورمولا واحد، أن تنسخ الفرق سيارة العلامة النمساوية.

خلدون يونس
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فيرستابن: "ليس من المفاجئ" أن تنسخ الفرقُ تصميم سيارة ريد بُل

خلال القسم الأول من تصفيات البحرين، لم تفصل بين كامل الفرق سوى 1.2 ثانية، ما يعني أن الفرق خارج الخمسة الأوائل، حققت تقدماً كبيراً للغاية مقارنة بالموسم الماضي.

ويرى فيرستابن أن ذلك يعود إلى الاستلهام من تصميمي سيارة ريد بُل أو فيراري، وهما التصميمان اللذان كانا تنافسيين للغاية العام الماضي.

وكذلك الحال مع أستون مارتن، التي استعانت بتصميم سيارة ريد بُل 2022، ما دفع هيلموت ماركو مستشار الفريق للتصريح بأنه من الجميل "رؤية ثلاث سيارات ريد بُل على منصة التتويج".

"ذلك ليس أمراً مفاجئاً حقاً. لو نظرنا لأغلب السيارات لوجدنا أنها تنسخ بعضها البعض" قال فيرستابن.

وأكمل: "إن كانت هناك سيارة معينة تقدم أداء جيداً طوال العام، حينها سيحاول الجميع نسخها، وهذا ما يقوم به الجميع بشكل طبيعي، بالتالي تتقارب المستويات أكثر وأكثر".

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من جهته، لا يرى فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن الذي حقق المركز الثالث في البحرين، أن أداءه دليل على نجاح القوانين الجديدة، بل يعزو ذلك إلى عمل الفريق المتواصل وطموحات لورانس سترول مالك الفريق.

وهذا ما يتفق معه فيرستابن، بينما رحب شارل لوكلير سائق فيراري بتقارب المستويات خلال التصفيات لأن ذلك لا يمنح هوامش للخطأ أثناء المنافسة.

ماكس فيرستابن، ريد بُل الفائز بالسباق وفرناندو ألونسو، أستون مارتن المركز الثالث

ماكس فيرستابن، ريد بُل الفائز بالسباق وفرناندو ألونسو، أستون مارتن المركز الثالث

تصوير: ريد بُل

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