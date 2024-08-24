فيرستابن: "ليس من المفاجئ أننا متأخرون"
اعترف ماكس فيرستابن أن سيارته ريد بُل لم تقدم المستوى المطلوب وذلك بعد التجارب الحرة يوم الجمعة من جائزة هولندا الكبرى للفورمولا واحد.
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات
بعد التجارب الحرة يوم الجمعة، بدا من الواضح أن سيارة ريد بُل ليست ضمن المستوى الذي يريده الهولندي بطل العالم.
حيث اكتفى فيرستابن بالمركز الخامس في التجارب الحرة الثانية.
وتعقيباً على ذلك، قال متصدر الترتيب العام: "بالطبع لم نكمل ما يكفي من اللفات في التجارب الحرة الأولى بسبب الظروف الجوية".
وأكمل: "لكن المسار تحسن في الحصة الثانية، وهذا ما سمح لنا بإكمال لفات إضافية".
وأضاف: "لم نحصل على الوتيرة التي أردناها سواء على المسافات القصيرة أم الطويلة، وليست لدينا أجوبة حالياً حول كيفية تحسين ذلك".
وأردف: "سنعمل على ذلك طوال الليل".
واستكمل: "كنا في مثل هذا الوضع خلال السباقات الأخيرة، وذلك ليس مفاجئاً".
واختتم: "لكن علينا إيجاد المزيد من الوتيرة قبل التصفيات".
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