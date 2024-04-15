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الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة الصين الكبرى

فيرستابن: "ليس من الذكاء" اختيار الصين لعطلة نهاية الأسبوع القصيرة

يعتقد ماكس فيرستابن حامل لقب بطولة العالم للفورمولا واحد بأنّه "ليس من الذكاء" اعتماد صيغة عطلة نهاية الأسبوع القصيرة ضمن جائزة الصين الكبرى نهاية هذا الأسبوع، وذلك بعد غيابها لأربعة أعوام.

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ماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ

أندي هون/ صور لات

تسبّب فيروس كورونا وتبعاته في غياب الصين عن روزنامة الفورمولا واحد منذ 2019، لكنّ حلبة شانغهاي تعود هذا العام، حيث تُواجه الفرق رحلة نحو المجهول بشأن ما سيكون عليه أداء الجيل الحالي من السيارات عليها.

فضلًا عن ذلك فقد تمّت إعادة تعبيد الحلبة منذ ذلك الحين، وهو ما يعني عدم وجود أيّة بيانات فعليّة ما يزيد من صعوبة التحضير لعطلة نهاية الأسبوع عبر أنظمة المحاكاة.

وفوق ذلك اختيرت الصين كالجولة الأولى من بين الجولات الستّ التي ستُقام بصيغة عطلة نهاية الأسبوع القصيرة هذا العام، وهو ما يمنح الفرق 60 دقيقة فحسب للتوصّل إلى الإعدادات المثاليّة.

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حول قرار إقامة السباق القصير ضمن أوّل عودة للصين إلى الروزنامة، أجاب فيرستابن ساخرًا: "أجل، من الذكاء الخارق فعل ذلك".

وأضاف: "أعتقد بأنّه ليس من الرائع فعل ذلك، لأنّك عندما تغيب لفترة طويلة عن حلبة معيّنة، فأعتقد بأنّك لا تعلم ما سيكون عليه الوضع وما ستُواجهه، لذا كان من الأفضل لو كانت عطلة نهاية أسبوع طبيعيّة".

وأردف: "لكنّ ذلك قد يُشعل الأمور قليلًا من الجهة الأخرى، وربّما ذلك ما أرادوه. لكن من منظور القيادة والأداء، فأعتقد بأنّ ذلك ليس الأمر الأكثر ذكاءً".

ثمّ تابع: "سنرى عندما نصل. دائمًا ما أحببت القيادة هناك، لذا آمل أن نكون بمستوى جيّدٍ منذ اللحظة الأولى، وآمل أن لا نحتاج للكثير من التعديلات على السيارة".

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