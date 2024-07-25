فيرستابن "ليس ممنوعًا" من خوض سباقات المحاكاة ليلًا

قال ماكس فيرستابن أنّه سيُواصل المشاركة في سباقات المحاكاة في عطل نهاية أسبوع الجوائز الكبرى بعد أن سخر ممّا أشار إليه البعض بأنّ هوايته تؤثّر بشكلٍ ما على أدائه في الفورمولا 1.

حلّ فيرستابن خامسًا في سباق المجر الذي بدا فيه منزعجًا بشكلٍ خاص من استراتيجيّته، وشمل ذلك أيضًا نجاة سيارته ريد بُل من حادثة مع سيارة مرسيدس الخاصة بلويس هاميلتون.

وتلقى بطل العالم ثلاث مرّات بعض الانتقادات من المشجّعين حيال مشاركته في سباق محاكاة "آي.ريسينغ" سبا 24 ساعة حتّى الساعة 3 فجرًا صباح الأحد. وبعد تباحث المسألة مع ريد بُل، أشار هيلموت ماركو مستشار رياضة السيارات في ريد بُل إلى أنّ فيرستابن وافق على التوقّف عن المشاركة في سباقات المحاكاة ليلًا في الجوائز الكبرى.

وقال ماركو لمجلّة "سبيدويك" التابعة لريد بُل: "لدى ماكس نسق نومٍ مختلف، وقد حصل على ساعات نومه السبع".

وأضاف: "مشاركته المتأخّرة ليلًا جاءت بسبب غياب أحد السائقين في فريقه. بالرغم من ذلك فقد اتّفقنا على عدم مشاركته في سباقات محاكاة متأخّرة بذلك الشكل في المستقبل".

لكنّ فيرستابن سخر من أنّ مشاركاته في سباقات المحاكاة المتأخّرة أثّر عليه وقال أنّه سيُواصل الجمع بينهما.

وقال: "تحدّثنا حول ذلك. لا يوجد سباق محاكاة آخر قادمٌ في جميع الأحوال، لذا لا حاجة للقلق حيال ذلك".

وأضاف: "لذا كلّا، ليس هناك حظرٌ أو ما شابه. كما أنّني لا أحتاج لأخبرهم بما عليهم فعله في حياتهم الخاصة وأثناء عطلة نهاية الأسبوع. الأمر ذاته ينطبق عليّ".

وأكمل: "التسابق حتّى الـ 3 فجرًا ليس بالأمر الجديد، وذلك أمرٌ مهمٌ في حياتي بالنسبة لي".

كما أشار فيرستابن إلى أنّه فاز بجائزة إيميليا رومانيا الكبرى في إيمولا بعد مشاركة متأخّرة في سباقات المحاكاة كذلك، وكان مندهشًا من محاولة البعض إيجاد أسبابٍ لانتقاده حيال عدم حلوله على منصّة التتويج في المجر.

وقال: "عندما لا تفوز بالسباق فإنّ الناس دائمًا ما يلقون اللوم قائلين: آه، لقد بقي مستيقظًا حتى الـ 3 فجرًا، أو أنّ وزنه زائدٌ بكيلوغرام. دائمًا ما يتمّ تأليف بعض الأمور التي يُمكن الجدال حولها عندما لا تفوز بالسباق".