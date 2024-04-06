فيرستابن "ليس مرتاحًا" في سوزوكا بذات قدر السباقات الماضية

بسبب هطول الأمطار خلال التجارب الحرة الثانية على حلبة سوزوكا، أمضت الفرق معظم فترة التجارب الحرة الثالثة صباح اليوم وهي تركز على جمع بيانات اللفات الطويلة، عوضًا عن توجيه تركيزها نحو محاكاة التصفيات.

وخلال محاكاة السباق، تأخّر فيرستابن خلف زميله سيرجيو بيريز بفارق وسطي بلغ 0.122 ثانية في كل مرة، بينما تأخر كلاهما خلف شارل لوكلير سائق فيراري في إحدى الطلعات الطويلة بفارق وسطي بلغ 0.482 ثانية على إطارات ميديوم التي من المتوقّع أن تكون التركيبة الأهم في استراتيجية السباق.

فيما تمكن الهولندي من هزيمة زميله بيريز نحو البول بوزيشن في سوزوكا، بينما اكتفى لوكلير بالمركز الثامن متأخرًا بأربعة مراكز خلف زميله كارلوس ساينز على متن سيارة فيراري الأخرى.

وعند سؤاله من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إذا ما تفاجأ من رؤية فيراري تتراجع في المنافسة على البول بوزيشن على عكس ما حدث في السباقات الأولى من الموسم، ردّ فيرستابن قائلًا: "لا يمكنني النظر داخل مرآب فيراري والحديث عن سبب ذلك".

وأضاف: "لكن من الواضح للغاية أنهم تنافسيون جدًا على اللفات الطويلة. لهذا سنرى غدًا صحة ذلك".

وتابع: "أما من جانبنا، فلدي بعض الأفكار لما يجب أن نعمل عليه لنخوض يومًا أفضل في الغد".

وأكمل: "آمُل أن يكون يومنا أفضل غدًا، حيث أن وتيرتنا للسباق ليست سيئة للغاية، لكنها ليست مريحة بالنسبة لي بذات القدر الذي شعرت به في السباقات الماضية، والعام الماضي كذلك. لكنني آمُل أنه مع التغييرات على الإعدادات التي قمنا بها سيكون الوضع أفضل".