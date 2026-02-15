فيرستابن ليس قلقًا رغم عدم معرفته موقع ريد بُل من حيث الأداء بين الفرق

أكمل السائق الهولندي 136 لفة بسيارة "آر بي22" خلال يوم ونصف من القيادة في أول يومين، وأضاف 61 لفة أخرى صباح الجمعة، ليصل مجموع لفاته إلى 197 لفة من أصل 337 لفة ضمن برنامج ريد بُل في التجارب.

فيما استخدمت الفرق المنافسة - خصوصًا مرسيدس - ريد بُل "كنقطة مرجعية" كما قال توتو وولف، بينما وصف جورج راسل الفارق بأنه "مخيف إلى حد ما". ومع ذلك، لم يسجل فيرستابن أسرع زمن في أي يوم.

وتُظهر بيانات التجارب أن فرق مكلارين ومرسيدس وريد بُل وفيراري متقاربة جدًا من بعضها البعض، وخلال أيام تجارب الصخير تصدر كل فريق من الفرق الثلاثة الأخرى يومًا واحدًا.

وعند سؤاله عن موقع فريقه، أوضح فيرستابن أن التعليق غير مجدٍ بسبب الغموض في التجارب مثل أوضاع المحرك وكميات الوقود

حيث قال: "لا فكرة لدي. وبالطبع، لست قلقًا كثيرًا. سنرى في ملبورن. من الإيجابي أننا تمكنا من إكمال الكثير من اللفات دون مشاكل. لكن من حيث السرعة، ليس الجميع يعمل بأقصى أداء حتى الآن".

وأضاف: "لو كان الأمر بيدي، لكنت أكملت لفاتي وعدت إلى المنزل واستمتعت بوقتي، ثم ننتظر حتى ملبورن. لكن بالطبع، الجميع يريد جعل الأمر يبدو أكثر إثارة مما هو عليه".