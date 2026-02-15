تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

قد تفضل

وتيرة السباق القوية لسيارة فيراري الجديدة تجذب انتباه عالم الفورمولا 1

فورمولا 1
فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
وتيرة السباق القوية لسيارة فيراري الجديدة تجذب انتباه عالم الفورمولا 1

إسحاق حجار: أداء سيارة ريد بُل فاق توقعاتي بكثير

فورمولا 1
فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
إسحاق حجار: أداء سيارة ريد بُل فاق توقعاتي بكثير

كاديلاك: خبرة سائقَينا تمنحنا أفضلية كبيرة

فورمولا 1
فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
كاديلاك: خبرة سائقَينا تمنحنا أفضلية كبيرة

إكليستون يحذر مرسيدس: "لا تُظهروا سرعة كبيرة إذا كنتم لا تريدون صداعًا"

فورمولا 1
فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
إكليستون يحذر مرسيدس: "لا تُظهروا سرعة كبيرة إذا كنتم لا تريدون صداعًا"

لاوسون يكشف الأفضلية الحاسمة التي تتمتع بها ريسينغ بولز في 2026

فورمولا 1
فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
لاوسون يكشف الأفضلية الحاسمة التي تتمتع بها ريسينغ بولز في 2026

فيرستابن ليس قلقًا رغم عدم معرفته موقع ريد بُل من حيث الأداء بين الفرق

فورمولا 1
فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
فيرستابن ليس قلقًا رغم عدم معرفته موقع ريد بُل من حيث الأداء بين الفرق

دبليو آر سي: إيفانز يندفع إلى الفوز مع حجز تويوتا المراكز الأربعة الأولى في رالي السويد

دبليو آر سي
دبليو آر سي
رالي السويد
دبليو آر سي: إيفانز يندفع إلى الفوز مع حجز تويوتا المراكز الأربعة الأولى في رالي السويد

مكلارين: مرسيدس وفيراري "أسرع منا" في محاكاة السباقات في الفورمولا 1

فورمولا 1
فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
مكلارين: مرسيدس وفيراري "أسرع منا" في محاكاة السباقات في الفورمولا 1
فورمولا 1 تجارب البحرين الشتويّة

فيرستابن ليس قلقًا رغم عدم معرفته موقع ريد بُل من حيث الأداء بين الفرق

أكد ماكس فيرستابن سائق ريد بُل أنه لا يعرف موقع فريقه في ترتيب المنافسة بعد أول تجارب ما قبل الموسم في البحرين، مشددًا على أنه غير قلق.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: أندي هون

أكمل السائق الهولندي 136 لفة بسيارة "آر بي22" خلال يوم ونصف من القيادة في أول يومين، وأضاف 61 لفة أخرى صباح الجمعة، ليصل مجموع لفاته إلى 197 لفة من أصل 337 لفة ضمن برنامج ريد بُل في التجارب.

فيما استخدمت الفرق المنافسة - خصوصًا مرسيدس - ريد بُل "كنقطة مرجعية" كما قال توتو وولف، بينما وصف جورج راسل الفارق بأنه "مخيف إلى حد ما". ومع ذلك، لم يسجل فيرستابن أسرع زمن في أي يوم.

وتُظهر بيانات التجارب أن فرق مكلارين ومرسيدس وريد بُل وفيراري متقاربة جدًا من بعضها البعض، وخلال أيام تجارب الصخير تصدر كل فريق من الفرق الثلاثة الأخرى يومًا واحدًا.

اقرأ أيضاً:

وعند سؤاله عن موقع فريقه، أوضح فيرستابن أن التعليق غير مجدٍ بسبب الغموض في التجارب مثل أوضاع المحرك وكميات الوقود

حيث قال: "لا فكرة لدي. وبالطبع، لست قلقًا كثيرًا. سنرى في ملبورن. من الإيجابي أننا تمكنا من إكمال الكثير من اللفات دون مشاكل. لكن من حيث السرعة، ليس الجميع يعمل بأقصى أداء حتى الآن".

وأضاف: "لو كان الأمر بيدي، لكنت أكملت لفاتي وعدت إلى المنزل واستمتعت بوقتي، ثم ننتظر حتى ملبورن. لكن بالطبع، الجميع يريد جعل الأمر يبدو أكثر إثارة مما هو عليه".

أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

تجارب البحرين 2026- اليوم الثالث
ألكسندر ألبون، ويليامز

تجارب البحرين 2026- اليوم الثالث
جورج راسل، مرسيدس 

تجارب البحرين 2026- اليوم الثالث
غابرييل بورتوليتو، فريق أودي F1

تجارب البحرين 2026- اليوم الثالث
فرانكو كولابينتو، ألبين 

تجارب البحرين 2026- اليوم الثالث
لويس هاميلتون، فيراري

تجارب البحرين 2026- اليوم الثالث
ليام لوسون، رايسينغ بولز

تجارب البحرين 2026- اليوم الثالث
إستيبان أوكون، فريق هاس فورمولا 1

تجارب البحرين 2026- اليوم الثالث
سيرجيو بيريز، كاديلاك ريسينغ

تجارب البحرين 2026- اليوم الثالث
أوسكار بيستري، ماكلارين

تجارب البحرين 2026- اليوم الثالث
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

تجارب البحرين 2026- اليوم الثالث
كارلوس ساينز، ويليامز 

تجارب البحرين 2026- اليوم الثالث
لانس سترول، أستون مارتن ريسينغ 

تجارب البحرين 2026- اليوم الثالث
ماكس فيرستابن، فريق ريد بول رايسينغ

تجارب البحرين 2026- اليوم الثالث
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

تجارب البحرين 2026- اليوم الثالث
لانس سترول، أستون مارتن ريسينغ

تجارب البحرين 2026- اليوم الثالث
إيزاك هاجار، ريد بُل رايسينغ

تجارب البحرين 2026- اليوم الثالث
إيزاك هاجار، ريد بُل رايسينغ

تجارب البحرين 2026- اليوم الثالث
فرناندو ألونسو، أستون مارتن ريسينغ

تجارب البحرين 2026- اليوم الثالث
أوسكار بيستري، ماكلارين، أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس، إستيبان أوكون، فريق هاس F1، ألكسندر ألبون، ويليامز، سيرجيو بيريز، كاديلاك ريسينغ

تجارب البحرين 2026- اليوم الثالث
أوسكار بيستري، ماكلارين، ألكسندر ألبون، ويليامز

تجارب البحرين 2026- اليوم الثالث
سيرجيو بيريز، كاديلاك ريسينغ

تجارب البحرين 2026- اليوم الثالث
إستيبان أوكون، فريق هاس فورمولا 1

تجارب البحرين 2026- اليوم الثالث
ألكسندر ألبون، ويليامز

تجارب البحرين 2026- اليوم الثالث
نيكو هولكنبرغ، فريق أودي F1

تجارب البحرين 2026- اليوم الثالث
لانس سترول، أستون مارتن ريسينغ

تجارب البحرين 2026- اليوم الثالث
فرانكو كولابينتو، ألبين

تجارب البحرين 2026- اليوم الثالث
لانس سترول، أستون مارتن ريسينغ

تجارب البحرين 2026- اليوم الثالث
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

تجارب البحرين 2026- اليوم الثالث
فرانكو كولابينتو، ألبين

تجارب البحرين 2026- اليوم الثالث
لويس هاميلتون، فيراري

تجارب البحرين 2026- اليوم الثالث
إيزاك هاجار، ريد بُل رايسينغ

تجارب البحرين 2026- اليوم الثالث
ألكسندر ألبون، ويليامز

تجارب البحرين 2026- اليوم الثالث
فرانكو كولابينتو، ألبين

تجارب البحرين 2026- اليوم الثالث
لويس هاميلتون، فيراري

تجارب البحرين 2026- اليوم الثالث
إستيبان أوكون، فريق هاس فورمولا 1

تجارب البحرين 2026- اليوم الثالث
لويس هاميلتون، فيراري

تجارب البحرين 2026- اليوم الثالث
لويس هاميلتون، فيراري

تجارب البحرين 2026- اليوم الثالث
لويس هاميلتون، فيراري

تجارب البحرين 2026- اليوم الثالث
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

تجارب البحرين 2026- اليوم الثالث
فرانكو كولابينتو، ألبين

تجارب البحرين 2026- اليوم الثالث
لويس هاميلتون، فيراري

تجارب البحرين 2026- اليوم الثالث
لويس هاميلتون، فيراري

تجارب البحرين 2026- اليوم الثالث
لويس هاميلتون، فيراري

تجارب البحرين 2026- اليوم الثالث
نيكو هولكنبرغ، فريق أودي F1

تجارب البحرين 2026- اليوم الثالث
ألكسندر ألبون، ويليامز

تجارب البحرين 2026- اليوم الثالث
لويس هاميلتون، فيراري

تجارب البحرين 2026- اليوم الثالث
لويس هاميلتون، فيراري

تجارب البحرين 2026- اليوم الثالث
ليام لوسون، رايسينغ بولز

تجارب البحرين 2026- اليوم الثالث
ليام لوسون، رايسينغ بولز

تجارب البحرين 2026- اليوم الثالث
لانس سترول، أستون مارتن ريسينغ

تجارب البحرين 2026- اليوم الثالث
إستيبان أوكون، فريق هاس فورمولا 1

تجارب البحرين 2026- اليوم الثالث
إستيبان أوكون، فريق هاس فورمولا 1

تجارب البحرين 2026- اليوم الثالث
لانس سترول، أستون مارتن ريسينغ

تجارب البحرين 2026- اليوم الثالث
أوسكار بيستري، ماكلارين

تجارب البحرين 2026- اليوم الثالث
ألكسندر ألبون، ويليامز

تجارب البحرين 2026- اليوم الثالث
أوسكار بيستري، ماكلارين

تجارب البحرين 2026- اليوم الثالث
ألكسندر ألبون، ويليامز

تجارب البحرين 2026- اليوم الثالث
إستيبان أوكون، فريق هاس فورمولا 1

تجارب البحرين 2026- اليوم الثالث
غابرييل بورتوليتو، فريق أودي F1، ماتيا بينوتو، فريق أودي F1

تجارب البحرين 2026- اليوم الثالث
غابرييل بورتوليتو، فريق أودي F1، ماتيا بينوتو، فريق أودي F1

تجارب البحرين 2026- اليوم الثالث
ألكسندر ألبون، ويليامز

تجارب البحرين 2026- اليوم الثالث
إستيبان أوكون، فريق هاس فورمولا 1

تجارب البحرين 2026- اليوم الثالث
فرانكو كولابينتو، ألبين

تجارب البحرين 2026- اليوم الثالث
نيكو هولكنبرغ، فريق أودي F1

تجارب البحرين 2026- اليوم الثالث
فرانكو كولابينتو، ألبين

تجارب البحرين 2026- اليوم الثالث
أوسكار بيستري، ماكلارين

تجارب البحرين 2026- اليوم الثالث
لويس هاميلتون، فيراري، إيزاك هاجار، ريد بول رايسينغ

تجارب البحرين 2026- اليوم الثالث
لويس هاميلتون، فيراري

تجارب البحرين 2026- اليوم الثالث
أوسكار بيستري، ماكلارين

تجارب البحرين 2026- اليوم الثالث
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

تجارب البحرين 2026- اليوم الثالث
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

تجارب البحرين 2026- اليوم الثالث
فرانكو كولابينتو، ألبين

تجارب البحرين 2026- اليوم الثالث
سيرجيو بيريز، كاديلاك ريسينغ

تجارب البحرين 2026- اليوم الثالث
أوسكار بيستري، ماكلارين

تجارب البحرين 2026- اليوم الثالث
نيكو هولكنبرغ، فريق أودي F1

تجارب البحرين 2026- اليوم الثالث
سيرجيو بيريز، كاديلاك ريسينغ

تجارب البحرين 2026- اليوم الثالث
إيزاك هاجار، ريد بُل رايسينغ

تجارب البحرين 2026- اليوم الثالث
نيكو هولكنبرغ، فريق أودي F1

تجارب البحرين 2026- اليوم الثالث
لويس هاميلتون، فيراري

تجارب البحرين 2026- اليوم الثالث
ليام لوسون، رايسينغ بولز

تجارب البحرين 2026- اليوم الثالث
لويس هاميلتون، فيراري

تجارب البحرين 2026- اليوم الثالث
لويس هاميلتون، فيراري

تجارب البحرين 2026- اليوم الثالث
نيكو هولكنبرغ، فريق أودي F1

تجارب البحرين 2026- اليوم الثالث
ليام لوسون، رايسينغ بولز

تجارب البحرين 2026- اليوم الثالث
ليام لوسون، رايسينغ بولز

تجارب البحرين 2026- اليوم الثالث
ليام لوسون، رايسينغ بولز

تجارب البحرين 2026- اليوم الثالث
إيزاك هاجار، ريد بُل رايسينغ

تجارب البحرين 2026- اليوم الثالث
أوسكار بيستري، ماكلارين

تجارب البحرين 2026- اليوم الثالث
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

تجارب البحرين 2026- اليوم الثالث
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

تجارب البحرين 2026- اليوم الثالث
فرانكو كولابينتو، ألبين

تجارب البحرين 2026- اليوم الثالث
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

تجارب البحرين 2026- اليوم الثالث
أوسكار بيستري، ماكلارين

تجارب البحرين 2026- اليوم الثالث
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

تجارب البحرين 2026- اليوم الثالث
ألكسندر ألبون، ويليامز

تجارب البحرين 2026- اليوم الثالث
ألكسندر ألبون، ويليامز

تجارب البحرين 2026- اليوم الثالث
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

تجارب البحرين 2026- اليوم الثالث