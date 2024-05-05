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الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة ميامي الكبرى

فيرستابن: لو كنت في المركز الثاني في يومٍ سيّئ فسأقبل بذلك

قال الهولندي ماكس فيرستابن أنّه سيكون سعيدًا بقبول المركز الثاني في "يومٍ سيّئ" وذلك بعد خسارته لسباق جائزة ميامي الكبرى للفورمولا 1 لصالح لاندو نوريس سائق مكلارين.

مروان الوافي
مروان الوافي
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

كان سائق ريد بُل متواجدًا في صدارة السباق الرئيسي في ميامي وكان متّجهًا لتحقيق فوزٍ جديد عندما دخلت سيارة الأمان إلى الحلبة وسمحت لنوريس بإجراء وقفة صيانة مجانيّة والعودة في الصدارة كونه كان الوحيد الذي لم يتوقّف بعد عند تلك المرحلة.

وعانى فيرستابن بعد ذلك لمجاراة وتيرة نوريس عند استئناف السباق على إطارات "هارد"، حيث ابتعد سائق مكلارين وتمكّن من عبور خطّ النهاية بأفضليّة فاقت السبع ثوانٍ ليُحرز انتصاره الأوّل في الفورمولا 1.

وقال حامل اللقب أنّه سيكون سعيدًا بالمركز الثاني في يومٍ سيّئ، كون هذه الهزيمة الأولى له في ظروفٍ طبيعيّة منذ سباق سنغافورة العام الماضي.

وقال فيرستابن: "تفوز وتخسر. أعتقد بأنّنا تعوّدنا جميعًا على ذلك في التسابق، أليس كذلك؟ لكن أجل، كان اليوم صعبًا بعض الشيء".

ثمّ تابع: "أعتقد بأنّني لم أحظَ بشعورٍ رائع حتّى على إطارات ميديوم، كنّا نبعتد لكن ليس بالقدر الذي كان يجب أن نبتعد به. ومن ثمّ حالما أجرينا وقفة الصيانة وسمعت أزمنة مكلارين فقد قلت في نفسي: واو، إنّهم سريعون".

وأكمل: "عانينا من ضعف استجابة للانعطاف، من الواضح أنّ التماسك كان ضعيفًا جدًا. علينا فهم سبب ذلك".

وأردف: "تمتّعوا بوتيرة أفضل على إطارات هارد، خاصة لاندو، كان يطير. لكن لو كنت في المركز الثاني في يومٍ سيّئ، فسأقبل بذلك. أنا سعيدٌ من أجل لاندو، كان هذا انتصارًا طال انتظاره، ولن يكون هذا انتصاره الأخير، إنّه يستحقّ ذلك بكلّ تأكيد".

وعندما سُئل إن كانت حزمة تحديثات مكلارين جعلتها على قدم المساواة مع ريد بُل، أجاب فيرستابن: "آمل ألا يحدث ذلك! لقد جلبو تحديثًا. يبدو أنّ تحديثهم يعمل. أمامنا بعض العمل من جانبنا. لم تكن هذه عطلة نهاية الأسبوع الأقوى لنا على صعيد الوتيرة، لكنّنا سنقوم بتحليلها وسنُحاول العودة أكثر قوّة".

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