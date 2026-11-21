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فيرستابن: لو تركوا لي وضع القوانين، لما سُمح للفورمولا 1 بالتسابق في بعض الأماكن

يرى ماكس فيرستابن أن عودة محركات الثماني أسطوانات تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح للفورمولا 1، لكنه يؤكد أنه كان سيذهب إلى أبعد من ذلك بكثير في عالم مثالي لو كان هو المسؤول عن وضع القوانين.

رونالد فوردينغ

منشور: 21-11-2026

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ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: كلايف روز

على الرغم من أن إعلان الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" بقي منشورًا على الإنترنت لمدة خمس دقائق فقط، فلا شك داخل كواليس الفورمولا 1 في أن محركات الثماني أسطوانات ستعود إلى البطولة.

فقد جرى التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن اعتماد محرك من ثماني أسطوانات بسعة 2.1 لتر مع شاحن توربيني ومكوّن كهربائي أصغر، على أن يبدأ تطبيقه في عام 2030 بدلًا من 2031.

ويُعد ماكس فيرستابن أحد أبرز المنتقدين للقوانين الحالية، وبالتالي من أشد الداعمين للتغيير. ويرحب السائق الهولندي بخطط الفورمولا 1 المستقبلية، لكنه يرى أنه من المبكر تحديد ما إذا كانت ستدفعه إلى البقاء في البطولة لفترة أطول.

وقال: "لا أعرف. بالتأكيد سيكون ذلك أفضل، لكن لا يمكنني أن أخبركم الآن بما سأفعله بعد عام 2030. لكن بالنسبة إلى الرياضة نفسها، فهذا خيار جيد".

ويمتد العقد الذي وقّعه فيرستابن قبل جائزة هولندا الكبرى في زاندفورت حتى نهاية عام 2030، ما يعني أنه سيحظى بفرصة تجربة القوانين الجديدة على أي حال. وإلى جانب محركات الثماني أسطوانات، من المتوقع أن تتضمن القوانين الجديدة أيضًا تخفيضًا إضافيًا في وزن السيارات.

وعندما سأله موقعنا "موتورسبورت.كوم" عما إذا كانت خطط عام 2030 تتوافق مع ما كان سيقترحه بنفسه لو كان مسؤولًا عن وضع القوانين، أوضح الهولندي أن الأمر ليس كذلك تمامًا.

وقال: "لا، لكن السبب أيضًا هو أنه وفقًا لخططي، لن يُسمح لكم بالتسابق على بعض الحلبات بسبب الضجيج المرتفع للغاية!".

وأكمل: "لو كان القرار بيدي، لأزلت الشاحن التوربيني. ولتخلصت أيضًا من الطاقة الكهربائية. حسنًا، ربما يمكن استخدامها في نظام تعزيز الطاقة للتجاوز، لكن من دون الاعتماد كثيرًا على البطارية بعد الآن. لكن عندها لن يُسمح لكم بالتسابق على بعض الحلبات".

وكان فيرستابن يشير بذلك إلى القيود المفروضة على مستويات الضجيج، والتي تواجهها العديد من الحلبات في الوقت الحالي.

ومن المنطقي أن تمثل هذه المسألة مشكلة أكبر بالنسبة إلى حلبات الشوارع الواقعة في المدن الكبرى.

وأضاف فيرستابن: "يرتفع استهلاك الوقود أيضًا بشكل كبير من دون الشاحن التوربيني، لذا ستحتاج إلى خزان وقود أكبر إذا كنت لا تريد إعادة التزود بالوقود خلال السباقات. ولهذا، بالطبع، أتفهم الرغبة في الإبقاء على الشاحن التوربيني".

وإلى جانب هذه الحجة العملية، كان الاحتفاظ بالشاحن التوربيني مهمًا أيضًا من الناحية السياسية، على سبيل المثال لضمان استمرار مشاركة آودي وهوندا في البطولة.

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

ومع أخذ جميع هذه العوامل في الاعتبار، يرى فيرستابن أن هذا الحل الوسط يمثل خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح للفورمولا 1.

وقال: "لو كان الأمر متروكًا لي بالكامل، لعدت بالطبع إلى محركات العشر أسطوانات أو ما شابه. فهي تتمتع بصوت أفضل حتى، لكنني أعلم أن هذا ليس خيارًا واقعيًا".

وأضاف: "لكن هذا جيد. إنه بالتأكيد خطوة في الاتجاه الصحيح. لكن مجددًا، لم يتم تأكيد الأمر بعد، لذا أعتقد أن هناك بعض التفاصيل التي لا يزال عليهم الاتفاق بشأنها".

ومع ذلك، يبدو أن هذا الاتفاق المبدئي يشير إلى أن الفورمولا 1 والاتحاد الدولي للسيارات أخذا شكاوى السائقين بشأن انخفاض السرعة الناتج عن نفاد الطاقة الكهربائية، والانخفاض الحاد في السرعة بسبب شحن البطارية، وغيرها من المشاكل المرتبطة بوحدات الطاقة لعام 2026، على محمل الجد عند التفكير في المستقبل.

ويتفق فيرستابن مع هذا الرأي، لكنه يعتقد أيضًا أن حتى الشخصيات القيادية في الفورمولا 1 تدرك أن الأمور لا يمكن أن تستمر على وضعها الحالي، وإن كانت لن تعترف بذلك علنًا أبدًا.

وقال: "ربما يكون الأمر مزيجًا من الاستماع إلى نصائحنا، وكذلك إدراك أن ما لدينا الآن ليس ما نريده! لذا نعم، أعتقد أنه مزيج من الأمرين".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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