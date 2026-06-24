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فيرستابن لن يغادر الفورمولا 1: أوكون يشرح وجهة نظره

لا يعتقد إستيبان أوكون سائق ألبين، أن ماكس فيرستابن الذي يقود حالياً مع ريد بُل، سيغادر الفورمولا 1.

خلدون يونس
خلدون يونس
منشور:
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ وإستيبان أوكون، هاس

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ وإستيبان أوكون، هاس

الصورة من قبل: أندي هون

كان ماكس فيرستابن أحد أشد المنتقدين لقوانين وحدات الطاقة الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ هذا الموسم، والتي تفرض توزيعاً تقريبياً للطاقة بنسبة 50% لمحرك الاحتراق الداخلي و50% للطاقة الكهربائية.

وكان سائق ريد بُل قد وصف في السابق المحركات الجديدة بأنها "معادية للسباقات" والسيارات وكأنها سيارات "فورمولا إي معزّزة"، كما صرّح بأنه قد يغادر الفورمولا 1 إذا لم يعد يستمتع بالسباقات.

وعبّر فيرستابن مراراً عن استيائه من انقطاعات القوة أثناء التسابق، لا سيما تلك الناتجة عن الاسترجاع المكثف للطاقة وإدارة البطارية.

ومع ذلك، أعلن الاتحاد الدولي للسيارات ومصنعو محركات الفورمولا 1 عن تغييرات في توزيع الطاقة خلال السنوات المقبلة. 

ووفقاً لذلك، سترتفع حصة محرك الاحتراق الداخلي إلى 58% في الموسم المقبل، ثم إلى 60% في الموسم الذي يليه.

وأبدى فيرستابن رضاه عن هذا التغيير خلال عطلة نهاية أسبوع جائزة إسبانيا الكبرى، قائلاً: "إنه تغيير جيد".

وأكمل: "مع ذلك، كنت أفضل تطبيق هذا القانون اعتباراً من عام 2028 بدلاً من العام المقبل".

وأضاف: "لكنني أتفهم أن السياسة تلعب دوراً أيضاً".

ورغم أن هذه التصريحات فُسرت على أنها مؤشر على ميل فيرستابن للبقاء في الفورمولا 1، فإن التكهنات حول إمكانية مغادرته الرياضة بنهاية الموسم لم تتوقف بالكامل.

لكن سائق هاس، إستيبان أوكون، لا يعتقد أن هذا السيناريو سيتحقق. وخلال حديثه مع أوتوموتو.إت، أوضح الفرنسي وجهة نظره.

فقال: "لن يغادر فيرستابن الفورمولا 1".

وأكمل: "بالطبع، خسارة سائق ناجح بهذا الحجم بسبب تفاصيل تقنية ستكون مشكلة كبيرة للغاية". 

وتابع: "لكنني لا أعتقد أن ذلك سيحدث. لأنهم يستمعون إلينا ونحن نسير في الاتجاه الصحيح".

وأضاف: "كان هناك إجماع عام في بداية الموسم على أن كل شيء أصبح معقداً للغاية. وقد تم بالفعل إجراء بعض التعديلات، وهذا تطور إيجابي".

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وبحسب أوكون، فإن المستقبل المثالي للفورمولا 1 يكمن في محركات أبسط وأكثر قوة تعمل بالتنفس الطبيعي.

وعندما سُئل عن نوع المحرك الأنسب للفورمولا 1، أجاب السائق الفرنسي: "محرك يعمل بالتنفس الطبيعي، وليس بمحرك توربيني. محرك من ثماني أو عشر أسطوانات".

وأضاف: "أعتقد أن محركات الثماني أسطوانات كانت أفضل المحركات في تاريخ الفورمولا 1. ويمكنك على الأرجح الوصول إلى 900 حصان بسعة 3.5 أو 4.0 لترات بدلاً من 2.4 لتر".

وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، يمكن إضافة ما بين 100 و150 حصاناً من النظام الهجين. وهذا ينتج محركاً يتمتع بشخصية أكبر بكثير".

وأردف: "سيصاب الجميع بالجنون إذا كانت القوانين على هذا النحو. سيكون ذلك رائعاً لنا نحن السائقين أيضاً، ليس فقط من ناحية الصوت، بل من ناحية خصائص القيادة كذلك".

واختتم: "أعتقد أن الفورمولا 1 ستتجه نحو هذا المسار في المستقبل".

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