فيرستابن لن يشارك مجدداً في سباقات المحاكاة الليلية خلال جولات الفورمولا واحد

يشارك بطل العالم ثلاث مرات بشكل دوري في سباقات المحاكاة في وقت فراغه، كما شارك في سباق آي.ريسينغ سبا 24 ساعة مع فريقه ريدلاين، خلال جولة المجر.

وبقي فيرستابن حتى الساعة 3 صباحاً من مساء السبت وهو يشارك في السباق الافتراضي، قبل قيادة سيارة ريد بُل في النهار.

وكان فيرستابن غاضباً ومتوتراً منذ بداية السباق، كما انفعل عدة مرات على اللاسلكي، الأمر الذي اعتبره الكثيرون بسبب قلّة النوم.

لكن الهولندي لا يتفق مع هذه الآراء خاصة وأنه أحرز الفوز بسباق جائزة إيميليا-رومانيا في وقت سابق من الموسم بعد المشاركة في سباق افتراضي كذلك.

لكن وضمن كلامه مع "Speedweek"، أكد هيلموت ماركو مستشار ريد بُل لرياضة السيارات أن فيرستابن لن يشارك بعد الآن في سباقات المحاكاة ليلاً.

فقال: "سبب مشاركته في السباق الافتراضي خلال جولة المجر يعود لانسحاب سائق آخر من الفريق في السباق".

وأكمل: "لكننا اتفقنا على عدم مشاركته في سباقات المحاكاة المستقبلية الليلية".

لكن ماركو أكد أن غضب الهولندي في سباق المجر لم يكن بسبب قلة النوم.

فقال: "كان ماكس غاضباً جداً، ولم يستغرق الكثير من الوقت قبل أن يبدأ بالانتقادات".

وأكمل: "لكن علينا أن نتذكر كذلك أنه بقي حتى الثالثة صباحاً يقود سباقاً افتراضياً، أثناء جولة إيمولا، لكنه فاز في اليوم التالي".

واسترسل: "لدى ماكس نظام نوم مختلف، وقد حصل على ساعات النوم السبع التي يحتاجها".