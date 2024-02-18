فيرستابن "لن يرفض أبداً" صفقة كتلك التي أبرمها هاميلتون مع فيراري

سينهي هاميلتون علاقة طويلة الأمد جمعته مع السهام الفضية، ليصبح زميلاً لـ شارل لوكلير ضمن صفوف فيراري بدءاً من موسم 2025.

حيث أكد النجم البريطاني أن الانتقال لقيادة السيارة الحمراء كان "حلماً" من أحلام طفولته.

ويرتبط فيرستابن بعقد مع ريد بُل حتى نهاية موسم 2028، لكنه صرّح عدة مرات العام الماضي أنه قد يترك الفورمولا واحد في حال واصلت البطولة توسيع الروزنامة، كما أفصح عن رغبته بالمشاركة في سباقات التحمل كذلك.

وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان الانتقال إلى فيراري موجوداً ضمن لائحة رغباته، ردّ الهولندي: "لا أريد أن أتكلم بشكل يقلّل من الاحترام. أكنّ الكثير من الاحترام لعلامة فيراري، لكنني مسرور جداً في مكاني الحالي".

وأكمل: "أنا مرتاح في البيئة التي أتواجد ضمنها الآن، بالنسبة لي، ذلك ليس أمراً أتطلع إليه، أن أقوم بذلك التغيير".

وأردف: "لكن مجدداً، وطوال حياتي، أصبحتُ أعرف من خبرتي حتى الآن، ألا أرفض أي شيء بشكل قاطع. لكن بالنسبة لي حالياً، لا أفكر بهذه المسألة".

واسترسل: "لكن مجدداً، نحن نتكلم عن الفورمولا واحد فقط. أريد القيام بأمور خارج عالم الفورمولا واحد كذلك".

ورغم المنافسة الشرسة التي جمعته مع هاميلتون والتي بلغت ذروتها في موسم 2021، لكن يبدو أن فيرستابن مسرور لخطوة انتقال البريطاني إلى فيراري.

فقال: "في النهاية، إن أراد سائق ما القيادة لصالح فيراري وخاصة سائق مثل لويس بجميع إنجازاته تلك، وإن كان ذلك حلمه وهدفه - مجدداً، نحن لا نعلم المحادثات التي جرت مع مرسيدس، أو فيراري وما وعدوه به وما يمتلكون من إمكانيات مستقبلية.. - بالتالي لا يمكنني تقديم تقييم دقيق حول أسباب ذلك القرار".

وأردف: "لكن، إن كان مسروراً من ذلك الانتقال، حينها يجب أن ينتقل، أعتقد أن ذلك سيكون جيداً. بالطبع، آمل أن يحقق النجاح. لكننا لا نعلم ذلك حالياً".