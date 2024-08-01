فيرستابن: لن نهيمن كما كان الحال سابقاً

أوضح فيرستابن أنه بات من الصعب جداً على ريد بُل تكرار هيمنتها التي ظهرت بها خلال المواسم السابقة.

وكانت العلامة النمساوية قد بدأت موسم 2024 الجاري كأقوى المرشحين لنيل لقبي المصنعين والسائقين، لكن الفريق كان بعيداً عن المنصات والانتصارات خلال السباقات الأخيرة.

بالمقابل، حطّم الهولندي بطل العالم ثلاث مرات، الكثير من الأرقام القياسية حين فاز 20 مرة وأحرز 13 قطب انطلاق أول الموسم الماضي، بينما حسمت ريد بُل لقبي المصنعين والسائقين بسهولة.

ورغم المنافسة الشديدة من المنافسين، لكن فيرستابن أكمل النصف الأول للموسم في صدارة الترتيب العام بفارق 78 نقطة عن لاندو نوريس سائق مكلارين كأقرب ملاحقيه.

"أدركتُ أننا لن نحظى مجدداً بموسم كمثل العام الماضي" قال فيرستابن.

وأكمل: "من النادر للغاية تكرار موسمين متتاليين بمثل تلك الهيمنة".

وأردف: "لطالما كنت مستعداً لمثل هذا الاحتمال".

واختتم: "لكنني لم أتوقع أن يذوب فارق الأداء أمام المنافسين بهذه السرعة".