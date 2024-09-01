فيرستابن "لم يسبق واختبر أمرًا مثل" تقلّب التوازن في تصفيات مونزا
ماكس فيرستابن يفسّر التحوّلات المحتدمة لتوازن السيارة التي أثارت حيرة ريد بُل في الفورمولا 1.
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات
قال ماكس فيرستابن أنه لم يسبق وأن اختبر تقلّبات دراماتيكية كهذه في توازن السيارة والتي عانى منها في تصفيات مونزا وجعلته يتراجع كثيرًا في القسم الثالث.
لم يتمكن فيرستابن من التأهّل في مركز أفضل من السابع في تصفيات جائزة إيطاليا الكبرى، حيث تأخّر بفارق ناهز 7 أعشار من الثانية خلف لاندو نوريس صاحب البول بوزيشن، حيث جعلت تقلّبات عنيفة في التوازن بطل العالم الثلاثي يتراجع بأربعة أعشار من الثانية مما كان في القسم الثاني رغم اعتماده على إطارات أجدد.
وتعقيبًا على ذلك قال الهولندي عقب التصفيات: "لسبب ما عانيت من صعوبة كبيرة في الانعطاف في القسم الثالث على مجموعتي الإطارات، وذلك أمر لا أفهمه في الوقت الحالي".
وأضاف: "لم تعد السيارة قابلة للقيادة. لم يكن بوسعي الهجوم على أي منعطف، وذلك أمر غريب للغاية".
وتابع: "أن أتأخر بأربعة أعشار من الثانية مما كنت في القسم الثاني ليس أمرًا طبيعيًا. اختلاف التوازن الذي واجهته في القسم الثالث كان غريبًا بحق. لم أختبر قط أمرًا كهذا من قبل".
وعند سؤاله إذا ما بمقدوره السعي لتحقيق الفوز في السباق، قال فيرستابن: "في وضع طبيعي لا أعتقد ذلك. كنا بالفعل بطيئين للغاية طوال نهاية الأسبوع. قد تبدو محاكاتنا للسباق جيدة على الورق، لكنني لم أشعر بذلك شخصيًا. وتظل المشكلة أنك لا تملك سيارة متوازنة، وذلك يكون مؤلمًا على الإطارات كذلك خلال السباق".
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