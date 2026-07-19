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فيرستابن: لم يحالفنا الحظ مع سيارة الأمان الافتراضية في سبا

أعرب ماكس فيرستابن، بعد إنهائه سباق جائزة بلجيكا الكبرى في المركز الثالث، عن رضاؤه بالنتيجة، لكنه أشار إلى أن فترة سيارة الأمان الافتراضية تزامنت مع توقيت سيء الحظ.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: مارك فلوري

أنهى ماكس فيرستابن، الذي انطلق في السباق على حلبة سبا من المركز الثاني، منافساته في المركز الثالث، ليصبح آخر الصاعدين إلى منصة التتويج.

وفي حديثه بعد السباق، صرّح سائق ريد بُل أنه قدم كل ما في وسعه طوال السباق، مضيفاً أن الأمور أصبحت أكثر صعوبة بعض الشيء، وتحديداً في القسم الثاني.

حيث قال: "في الحقيقة، أنا سعيد بالنتيجة. لقد بذلت كل ما في وسعي طوال السباق. القسم الأول لم يكن سيئاً للغاية. بينما كان القسم الثاني ربما أكثر صعوبة بقليل".

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وأضاف: "أعتقد أنني وكيمي كنا في موقف سيء الحظ بعض الشيء مع سيارة الأمان الافتراضية".

وأكمل: "ومع ذلك، فإن التواجد على منصة التتويج يعد نتيجة جيدة جداً بالنسبة لنا. لقد قدمت كل ما لدي، وأعتقد صراحة أن المركز الثالث نتيجة جيدة".

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