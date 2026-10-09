فيرستابن "لم يتوقع" إحراز البول بوزيشن للسباق القصير في سنغافورة
انتزع ماكس فيرستابن البول بوزيشن للسباق القصير بعدما سجل أسرع زمن خلال التصفيات التأهيلية للسباق القصير في جائزة سنغافورة الكبرى.
ماكس فيرستابن، ريد بُل
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور جيتي
تمكن ماكس فيرستابن من تسجيل أسرع زمان في تصفيات السباق القصير، لتكون تلك المرة الأولى التي يسجل فيها أسرع لفة في التصفيات على حلبة مارينا باي.
وفي حديثه إلى وسائل الإعلام عقب التصفيات التأهيلية للسباق القصير، سلط نجم ريد بُل الضوء على التحسن الذي طرأ على أداء السيارة عند الانتقال إلى إطارات السوفت، معترفًا بأنه لم يتوقع انتزاع البول بوزيشن.
حيث قال: "تكون الأزمنة دائمًا متقاربة جدًا في سنغافورة. تدفع السيارة إلى أقصى حدودها، وتحاول الاقتراب قدر الإمكان من الجدران طوال اللفة".
وتابع: "شعرت بأن الحياة دبّت في السيارة أكثر عندما انتقلنا إلى إطارات السوفت، لكنني بصراحة لم أتوقع انتزاع البول بوزيشن. وبالطبع، أنا سعيد جدًا بالانطلاق من المقدمة".
وأكمل: "أصبح أداؤنا أقوى بكثير خلال السباقات القليلة الماضية، لكن هذه الحلبة لا تزال تكشف بعض نقاط الضعف الطفيفة في سيارتنا. ومع ذلك، نتمكن من التعامل معها وقيادة السيارة بأفضل طريقة ممكنة".
وكان فيرستابن قد خضع لتحقيق من مراقبي السباق بسبب تجاوز لويس هاميلتون في منطقة رُفع فيها العلم الأصفر خلال القسم الأول من التصفيات التأهيلية للسباق القصير.
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