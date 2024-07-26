فيرستابن: "لم يتكلم أحد" عن سباقات المحاكاة حين فزتُ في إيمولا
ردّ ماكس فيرستابن سائق ريد بُل على الانتقادات حول مشاركته في سباقات المحاكاة التي تقام ليلاً.
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: إريك جونيوس
أكد فيرستابن أنه سيواصل المشاركة في سباقات المحاكاة خلال جولات الجائزة الكبرى، رافضاً بسخرية الادعاءات التي أشارت إلى أنها تؤثر سلباً على تأديته في الفورمولا واحد.
وتم انتقاد بطل العالم ثلاث مرات من قبل الجمهور لبقائه حتى الثالثة صباحاً وهو يشارك في سباق آي.ريسينغ سبا 24 ساعة الافتراضي خلال عطلة نهاية أسبوع جائزة المجر الكبرى.
وبعد المجر، أوضح هيلموت ماركو مستشار ريد بُل لرياضة السيارات أن الهولندي لن يشارك في سباقات المحاكاة التي تقام في وقت متأخر ليلاً أثناء جولات الفورمولا واحد.
لكن فيرستابن سخر من التكهنات بأن ذلك يؤثر سلباً على أدائه، مشيراً إلى أنه سيواصل المشاركة بها خلال أسابيع الفورمولا واحد.
فقال: "لقد تكلمنا حول ذلك، ليست هناك سباقات محاكاة حالياً، لذا لا داعي للقلق".
وأكمل: "كلا، لستُ ممنوعاً من المشاركة بها. ليس عليّ التصريح للناس بما سأقوم به في أسابيع السباقات، ذلك أمر يعود لي وحدي".
وأردف: "المشاركة في السباقات الافتراضية حتى الثالثة صباحاً ليست بالأمر الجديد، كما أنها تحتل مكانة هامة جداً في حياتي".
واسترسل: "حين لا تفوز بالسباق، يبدأ الناس بالبحث عن أمر ما لإلقاء اللوم: ’لقد بقي حتى الثالثة صباحاً، أو أن وزنه ازداد كيلوغراماً’!".
واستكمل: "حين لا تفوز بالسباق، هناك دوماً أمور يمكن تحسينها. لكنني فزتُ بالسباق في إيمولا على سبيل المثال. وأنا أقوم بهذا منذ 2015. بالنسبة لي، ليس هناك أي فارق ملحوظ لناحية الاستعدادات (للسباق الحقيقي)".
واختتم: "لقد أحرزتُ ثلاثة ألقاب عالمية، أعلم ما يجب عليّ فعله. مع كل تلك الخبرة في الفورمولا واحد، أعلم تماماً ما يمكنني القيام به".
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